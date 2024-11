Policie hledá muže, který ukradl v pražském bistru trezor s 40.000 Kč

Kriminalisté pátrají po muži, který se počátkem listopadu vloupal do bistra v Praze 1. Z provozovny si odnesl trezor s téměř 40.000 korunami. Policie dnes zveřejnila záznam z vloupání a žádá veřejnost o pomoc při určení totožnosti pachatele. Ten se dopustil trestného činu krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí až dva roky vězení, uvedla policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Při nočním vloupání pachatel poškodil skleněnou výplň okna vedoucí do chodby domu a vstoupil do bistra. Po krátkém prohledání prostoru okolo baru si lupič všiml malého přenosného trezoru. Do bezpečnostní schránky uložila obsluha bistra tržbu z předchozího dne. "Muž neváhal, trezor si přivlastnil a rychle provozovnu opustil," uvedla Zelinková.

Díky záznamu z bezpečnostních kamer zná policie podobu pachatele. "V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte prosím linku 158 nebo jakoukoliv policejní služebnu," vyzvala Zelinková veřejnost.