Policie hledá svědky přepadení v Brně, muže zbila a obrala parta mladých lidí

Policie hledá svědky červnového přepadení v Brně, kde skupina mladých lidi zbila do bezvědomí muže, se kterým předtím popíjela alkohol. Muž se probral bez mobilního telefonu, peněženky a bundy. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Policisté nyní zveřejnili video s útokem a získali i snímky svědků, kteří se v době nacházeli na místě. Vyzývají je, aby zavolali policii.

Šestadvacetiletý muž z Brněnska čelil napadení ve druhé polovině června, když vyrazil do krajského města za zábavou. "Po půlnoci se u hlavního nádraží potkal se skupinkou mladých lidí, se kterými se dal do řeči. Společně si koupili alkohol a přesunuli se do parku mezi novými budovami v Přízové ulici. Tam se všichni bavili a popíjeli," uvedl Chaloupka.

Podle výpovědi poškozeného jej znenadání část skupiny napadla a povalila na zem, kde do něj někteří kopali, jiní jej bili pěstmi. "Během útoku pak upadl do bezvědomí. Když se po nějaké době probral, zjistil, že byl okraden o mobilní telefon, peněženku s penězi a doklady a o bundu, kterou měl na sobě," řekl Chaloupka. Muž poprosil kolemjdoucí, aby zavolali na policii.