Policie i SŽDC vyšetřují smrt dívky v Ejpovickém tunelu

Plzeňští kriminalisté a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyšetřují okolnosti smrti nezletilé, již v sobotu večer srazil rychlík v novém Ejpovickém tunelu u Plzně. Podle informací došla zhruba 16letá dívka téměř do čtvrtiny víc než čtyřkilometrového tunelu. Policie ani SŽDC nechtějí vzhledem k věku oběti zveřejňovat více informací. Nedávno zprovozněný tunel má ale moderní zařízení na detekci pohybu, není zatím zřejmé, jak se mohla dívka dostat dovnitř a projít tak daleko.

"V případu je nařízena soudní pitva a samozřejmě policisté prověřují, jakým způsobem se osoba dostala do vnitřních prostor. Vzhledem k věku zemřelé osoby nebudeme poskytovat bližší informace," řekla krajská policejní mluvčí Hana Rubášová.

Podle mluvčího SŽDC Pavla Tesaře vyhodnotí správa železnice informace z čidel a kamer v průběhu příštího týdne. Spravuje je externí firma, takže pracovníci SŽDC je s ní zhodnotí společně. "Vzhledem k věku oběti i pozůstalým k případu nebudeme poskytovat informace," uvedl. SŽDC zatím neví o žádné možné poruše zabezpečovacího a kamerového systému tunelu, který je ve zkušebním provozu.

"To vše budeme vědět až poté, co zjistíme, jak to celé proběhlo a jak ten systém reagoval," uvedl. Případ je podle něj nyní hlavně v rukou policie. "Budeme na tom s nimi spolupracovat a předáme jim veškerá naše zjištění ihned, jakmile je budeme mít k dispozici," řekl Tesař.

Tunel s dvěma tubusy byl částečně zprovozněn v polovině listopadu, plně potom v prosinci. Je nejdelší v ČR. Milan Majer ze SŽDC mluvil při zprovoznění o tom, že tunel je velmi bezpečný, má laserový systém, který detekuje veškerý pohyb objektů od velikosti lišky a kamery vyhodnotí, co to je. Narušení vyhodnocují dispečeři a mohou návěstidly zastavit provoz a volat hasiče či policii. Kamery jsou i u osmi propojek tubusů a mají při mimořádné události monitorovat přesun lidí z jednoho tunelu do druhého.

Neštěstí se stalo v sobotu kolem 19.00. Dívka vešla do pravé tunelové roury ze Zábělské ulice v Plzni na Doubravce. Po nehodě zemřela na místě. Provoz byl zhruba dvě hodiny veden jen po jedné ze dvou traťových kolejí a byl obnoven bez omezení ve 21.50.