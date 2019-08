Policie na festivalu Hip Hop Kemp zjistila přes 60 lidí s drogami

Policie v okolí areálu hudebního festivalu Hip Hop Kemp na letišti v Hradci Králové do středeční půlnoci zjistila kvůli drogovým deliktům 63 lidí. Posílené policejní hlídky za uplynulé dva dny zatím v souvislosti s festivalem zkontrolovali 942 osob a 352 vozidel. Řekla to mluvčí policie Ivana Ježková. Festival začal ve středu odpoledne takzvaným večírkem pro nedočkavé, oficiálně začne hlavním programem ve 13.00 a potrvá do nedělního rána.

"Ke včerejší půlnoci evidujeme v souvislosti s konáním festivalu a drogovými delikty osm trestných činů a 47 přestupků. U osmi řidičů byl test na drogy pozitivní. V blokovém řízení za přestupky policisté uložili pokuty v celkové výši téměř 200 tisíc korun," řekla Ježková. Nejčastěji policisté podle ní zajistili marihuanu, dále pervitin, extázi, LSD, amfetamin i nové syntetické drogy včetně anabolik s hormonálními účinky.

Na příjezdových cestách k festivalparku policisté kontrolují na několika stanovištích vytipovaná vozidla i lidi, kteří na festival přijíždějí hromadnou dopravou či přicházejí pěšky. "Úkolem hlídek je co nejvíce zamezit vnášení omamných a psychotropních látek do prostoru festivalparku. Díky zkušenostem a určitým indiciím se jim tento cíl daří ve výrazné míře plnit," uvedla Ježková. Na loňském Hip Hop Kempu policie zjistila asi 180 lidí s drogami, návštěvníků festivalu bylo asi 16 tisíc.

Kontroly policisté dělají s příslušníky Celní správy, do akce nasadili i psy vycvičené k vyhledávání drog. Ode dneška českým policistům pomůžou kolegové z Polska. "Kolegové z cizinecké policie kontrolují mimo jiné i pravost a platnost dokladů a oprávněnost pobytu na území ČR přijíždějících cizinců," řekla Ježková. Hip Hop Kemp je z pohledu policie tradičně nejrizikovějším kulturním festivalem v Královéhradeckém kraji.

K významným dosud odhaleným případům patří pokus slovenského návštěvníka pronést na festival 19 kusů tablet extáze. "Další drogy policisté objevili v jednom ze zásobovacích vozidel, které mají zajišťovat ve festivalparku stravování. Velké množství drog zachytili policisté u návštěvníka, který se domníval, že když přijede k letišti s hradeckou taxislužbou, nebude kontrolován," uvedla Ježková. Drogy měl zřejmě k dalšímu prodeji.