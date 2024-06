Policie na festivalu Rock for People zatím řešila především krádeže mobilních telefonů a přestupky v dopravě

Policie v souvislosti s festivalem Rock for People, který v Hradci Králové trvá od úterý do soboty, zatím řešila především krádeže mobilních telefonů a přestupky v dopravě. Přijala i oznámení o dvou falešných vstupenkách. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Iva Kormošová. Na festivalu pořadatelé očekávají přibližně 40.000 návštěvníků.

Při středečním večerním koncertu neznámí pachatel či pachatelé lidem ukradli sedm telefonů s celkovou škodou přes 100.000 korun. "Poškození měli telefony uloženy v kapsách kalhot nebo v ledvinkách, které měli připnuty na sobě," uvedla mluvčí. U dvou falešných vstupenek policie eviduje škodu téměř 6000 korun.

Policisté se od úterý při příjezdu návštěvníků zaměřili na kontrolu dopravy. "Provedli desítky kontrol osob i vozidel a zjistili převážně v dopravě téměř 50 přestupků, za něž uložili blokové pokuty nebo je předali správnímu orgánu k dořešení," uvedla mluvčí.

Rock for People se koná ve festivalovém Parku 360 na letišti v Hradci Králové. Letošní 29. ročník festivalu nabídne ve čtyřech dnech na osmi pódiích přes 130 kapel a další desítky umělců nehudebního programu.

Ve středu a ve čtvrtek vystoupily hlavní hvězdy festivalu, britská skupina The Prodigy a americká skupina The Offspring. Ve čtvrtek festival podle pořadatelů přivítal 35.000 návštěvníků.