Policie navrhla obžalovat cizince obviněného ze znásilnění dívky

Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval cizince obviněného ze znásilnění dívky na Litoměřicku. Muži hrozí až deset let vězení, s policií ani státním zástupcem nekomunikuje. Oznámila to okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová. Znásilnění se stalo v červnu na poli u Litoměřic. Obětí je dívka mladší osmnácti let.

Podezřelý je původem z Afriky a neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl třikrát trestán a v roce 2017 mu tam byl zamítnut azyl.

Policie nyní ukončila vyšetřování případu a spis poslala státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby. Policisté podle Doušové seznámili účastníky řízení s výsledky vyšetřování. "Dozorová státní zástupkyně je víceméně seznámena se spisovým materiálem. Je potřeba, aby zjistila, jestli tam nedošlo k nějakým procesním pochybením, a zpracuje ve věci obžalobu," uvedla Doušová. Mělo by to mělo trvat několik dní, poté musí být žaloba přeložena do cizincova jazyka. "Komplikace nepředpokládám, jedná se o vazební věc, ve kterých postupujeme s co možná největším urychlením," uvedla.

Muž do České republiky přijel po propuštění z vězení v Drážďanech, na Litoměřicku ho kriminalisté zadrželi bezprostředně po činu.