Policie navrhla obžalovat dva cizince za vyloupení 22 domů se škodou tři mil.Kč

Policie ukončila vyšetřování dvou cizinců podezřelých z vyloupení 22 rodinných domů po celé České republice se škodou asi tři miliony korun. Kriminalisté poslali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Iva Kormošová. Podle zjištění ČTK jde o Gruzínce. Policie je viní z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V případě odsouzení jim hrozí až osm let vězení.

Zásahová jednotka policie muže ve věku 29 a 30 let zadržela v dubnu v Chomutově. Soud v Trutnově je poslal do vazby. Domy podle policie vykrádali od loňského prosince. Brali v nich peníze, zlato a šperky. Škodu za stovky tisíc korun udělali na majetku při násilném vnikání do domů.

Cizinci přijížděli do Česka z Polska vždy na pár dní, aby si nejprve vytipovali rodinný dům a zjistili zvyky jeho obyvatel. "Do objektů vstupovali přes den, když majitelé nebyli doma, a téměř pokaždé se jejich návštěva nedala, s ohledem na nepořádek, přehlédnout," uvedla policie.

Nejprve policie muže obvinila z vyloupení 15 domů se škodou přes 1,4 milionu korun. Při dalším vyšetřování policie obvinění rozšířila o dalších sedm skutků se škodou téměř za 1,6 milionu korun.

Zadržení podle policie obdobně kradli i na Slovensku, v Rakousku nebo ve Španělsku, kde se jejich případem zabývají tamní orgány. Jeden ze zadržených byl v minulosti odsouzen v Gruzii k tříletému vězení.