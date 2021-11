Policie nebude stíhat muže, který v březnu zastřelil ve Vochově zloděje

Majitel domu, který ve Vochově na severním Plzeňsku zastřelil muže, jež se mu vloupal do domu, střílel v nutné obraně a nebude stíhán. Dospěla k tomu policie po rozsáhlém prověřování okolností případu z března. Případ odložila, neboť podle vyšetřovatelů nešlo o podezření z trestného činu. V pondělí to řekla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Šestapadesátiletý muž s partnerkou spali v bývalém drážním domku. V noci na jejich pozemek a pak i do domku vnikl sedmatřicetiletý muž a muž po něm vystřelil. "Ke střelbě použil majitel domu svoji legálně drženou zbraň a na muže vystřelil uvnitř domu s tím, že postřelený vyběhl na pozemek, kde se zhroutil," popsala případ policejní mluvčí. Majitel domu podle ní zraněnému ihned zavolal zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu poskytoval postřelenému první pomoc. Muž ale na následky střelného poranění na místě zemřel. Podle některých informací to byl člověk, který byl v minulosti odsouzen za vraždu.

Policie se začala věcí ihned zabývat. Prověřovala událost pro podezření z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. "Pro správné objasnění celého případu kriminalisté na místě využili i vyšetřovací pokus. Po vyhodnocení všech důkazních prostředků, po provedených výsleších a po vyhodnocení znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví balistiky a oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství a toxikologie, policejní orgán dospěl k závěru, že se jedná o případ nutné obrany, tedy o okolnost vylučující protiprávnost činu," konstatovala Burešová.