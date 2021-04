Policie obvinila 35letého vězně z Valdic z pokusu o vraždu spoluvězně

Policie obvinila pětatřicetiletého vězně z věznice Valdice na Jičínsku z pokusu vraždy spoluvězně. Muž se podle kriminalistů pokusil 19. března v kulturní místnosti věznice zavraždit o šest let mladšího vězně. Obviněný si ve Valdicích odpykával trest 30 měsíců za napadení dozorce v roce 2017 ve věznici Ostrov. Nyní mu v případě dalšího odsouzení hrozí trest vězení od deseti do 18 let.

Věznice Valdice patří k nejtěžším českým káznicím, trest si v ní odpykává asi 1100 vězňů.

Oba vězni se v kulturní místnosti nejdříve vzájemně slovně a poté i fyzicky napadli. "Přestože se mladší muž vzdával, obviněný pokračoval v surovém útoku, který zakončil skokem oběma svými koleny na hlavu ležícího muže," uvedla mluvčí. Muž skončil s vážným zraněním v nemocnici. Zda se ze zranění vyléčí, není jasné.

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že obviněný útočil velmi rizikovým a extrémně nebezpečným způsobem tak, že mohl poškozenému způsobit smrtelná poranění, uvedla policie.

Obviněný muž byl v minulosti dvanáctkrát odsouzen dohromady k téměř 20 letům vězení. Pykal hlavně za násilné činy.