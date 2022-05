Policie obvinila muže v Kostelci na Hané z vraždy tří členů jeho rodiny

Kriminalisté obvinili devětadvacetiletého muže z vraždy tří lidí v Kostelci na Hané na Prostějovsku, šlo o jeho bratra, sestru a jeho otce. Podle vedoucího odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jana Lisického členy své rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení. Vyzbrojil se přitom loveckými noži. Hrozí mu až 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Muž se k činu doznal. O jeho vzetí do vazby nyní rozhoduje prostějovský soud. Motivem činu, který se odehrál minulý týden v pátek, byly údajně neshody v rodině.

Pode Lisického byl útok chladnokrevný, nelítostný a zvlášť surový. "Jednání pachatele bylo i pro zkušené kriminalisty šokující. Ani já sám jsem se za celou svou kariéru s takto brutálním promyšleným agresivním útokem asi nesetkal. Především jsem se nesetkal s takovou mírou lstivosti, zuřivosti a zběsilosti, se kterou pachatel na své nejbližší příbuzné útočil," řekl v pondělí novinářům Lisický s tím, že se nejednalo o spontánní reakci v afektu.

Muž si podle kriminalistů nejprve den před útokem zmapoval pohyb členů rodiny, v pátek se rozhodl zaútočit bojovými vojenskými noži s čepelí o délce 20 centimetrů. Počkal, až otec odejde do práce a nejmladší sestra do školy. Když starší sestra odešla venčit psa, zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra. "Uchopil nůž do každé ruky a bez varování na něj zaútočil: zasadil mu minimálně 40 bodných ran. Útok byl veden s obrovskou zuřivostí a zběsilostí, mířil hlavně na krk oběti," popsal Lisický. Stejně atakoval i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila zvenku.

Jakmile dívku ubodal, odtáhl její tělo do kuchyně, ukryl za kuchyňskou linku a vytřel. Při čekání na další členy rodiny si podle kriminalistů brousil nože. Ušetřil pouze svou nejmladší, sedmnáctiletou sestru. "Když se kolem poledne vrátila ze školy, pod pohrůžkou ji donutil, aby šla na toaletu, kde ji zamknul a čekal na otce. Když se otec vrátil z práce, hned na prahu na něj vrah zaútočil," uvedl šéf olomoucké krajské kriminálky.

Sedmapadesátiletý otec se před běsnícím synem pokusil utéci, pachatel jej však pronásledoval a venku před domem jej ubodal. V této době procházel kolem domu čtrnáctiletý chlapec, který okamžitě přivolal policii a záchranku a pokoušel se muži poskytnout první pomoc. Pachatel mezitím vešel zpět do domu, zamknul a šel do pokoje, kde čekal na policii. Podle Lisického při zatýkání nekladl odpor.

Podle kriminalistů muž dosud nebyl stíhaný, při útoku nebyl pod vlivem drog ani alkoholu. Motivem byly problémy v rodině; před policisty vypověděl, že se rozhodl, že členy rodiny potrestá za to, jak se k němu chovali. Podle něj mu verbálně ubližovali. Konkretizovat to kriminalistům podle Lisického nedokázal, uvedl, že šlo "o sto a jednu a maličkost." Nejmladší sestra, která přežila likvidaci ostatních členů rodiny zhruba půldruhé hodiny zamčená na toaletě, je v péči odborníků.