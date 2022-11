Policie pátrá po muži, který podle ní napadl taxikáře a poničil mu automobil

Pražská policie pátrá po muži, který podle ní na začátku září napadl taxikáře a poničil mu automobil. V pondělí to sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle něj výtržník rozbil o hlavu taxikáře skleněnou láhev, srazil ho na zem, kde do něj kopal.

Napadený musel vyhledat ošetření, lékaři mu zašili ránu nad okem. Agresorovi hrozí za výtržnictví a těžké ublížení na zdraví až deset let vězení. Policie nyní na svém webu zveřejnila kamerové záznamy s podezřelým, pokud někdo muže poznává, má volat linku 158.

Případ se stal 4. září, kdy se hledaný muž nechal odvézt kolem 5.00 do ulice Komunardů v Holešovicích. "Po zastavení vznikl mezi ním a řidičem verbální konflikt ohledně placení. Následně útočník vylezl a snažil se utrhnout zpětné zrcátko vozu. Řidiči se to nelíbilo, vystoupil z vozidla, a když se ohradil, aby toho podezřelý nechal, jako odpověď dostal skleněnou lahví do hlavy, a to tak silně, až se rozbila," uvedl mluvčí.

Dále muž taxikářovi dočasnou dopravní značkou poškodil kapotu vozu a rozbil přední sklo. Poškozený se bránil slzotvorným sprejem a snažil se zavolat na linku 158. "Když to agresor zjistil, srazil muže na zem, kde ho kopal do hlavy, těla i nohou. Poté na něj dupl. Celý incident ukončil svědek, který přiběhl na místo. Útočník se zalekl a utekl o několik ulic dál do nočního podniku," uvedla policie. Z místa nočního klubu jsou zveřejněné záznamy s podezřelým.

Případ policie prověřuje pro trestný čin výtržnictví a těžké ublížení na zdraví, za což hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.