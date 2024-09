Policie podezírá z požáru v Krumlově pracovníka bazénu, hrozí mu až osm let

Jihočeští policisté začali vyšetřovat případ požáru plaveckého bazénu v Českém Krumlově. Třiapadesátiletého zaměstnance společnosti, která měla na starost provoz plaveckého stadionu, podezírají z obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí muži až osmileté vězení. Na policejním webu to uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Způsobená škoda je zatím odhadnuta na 20 milionů korun. Skutečný rozsah škod bude zjišťovat likvidátor pojišťovny příští týden.

"Muž si v sobotu 7. září v ranních hodinách při likvidaci vosího hnízda pomocí ohně počínal tak nešťastně, že způsobil požár téměř celé plochy střechy bazénu. Škoda, kterou muž svým jednáním způsobil, byla předběžně vyčíslena na nejméně 20 milionů korun. V případě prokázání viny hrozí zmíněnému muži u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let nebo peněžitý trest," řekl Šupík.

Požářiště dnes zkoumají vyšetřovatelé hasičů a policistů, kteří zajišťují další důkazy. Pak ohořelou budovu předají městu. Likvidátor pojišťovny by měl na místo dorazit v úterý 17. září a zjistit skutečný rozsah škod a rozhodnout o formě plnění. Do té doby město další likvidační nebo uklízecí práce na místě dělat nemůže, řekl dnes ČTK místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí). Rozsah škod posoudí také příští týden statik. Místo je aktuálně zabezpečeno, ale vedení města apeluje na veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti v jeho blízkosti.

"Zítra (úterý) máme schůzku s autorem dřívější studie o novém bazénu. Budeme s ním řešit, v jak velkém rozsahu bude stavba, zda bazén postavit na stejném místě, nebo jinde, budeme řešit, zda projektovat sami, nebo systémem Design and Build, tím bychom totiž ušetřili čas jednoho výběrového řízení. Je třeba přípravy zahájit co nejdříve," dodal Uhlíř.

Radnice věří, že se na jeho výstavbu podaří získat podporu od státu nebo Jihočeského kraje. "Sbírku město nechystá, v tomto případě není praktická vzhledem k ohromnému objemu škody a nákladům na budoucí investici. Pokud však někdo chce bazén podpořit, může tak učinit formou daru," řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Vedení města zároveň vytvoří v rozpočtu samostatnou kapitolu pro nový bazén, kam bude dávat peníze a šetřit na výstavbu. "Roční provoz bazénu stál město deset milionů korun, teď těch pět ušetřených dáme rovnou do této kapitoly," řekl Uhlíř.

Zhruba 15 zaměstnanců z plaveckého stadionu, o který se starala obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK, kterou založilo město, přesunou do městských zařízení. "Plavčíci si dělají průzkum, které bazény v okolních městech by byly pro kurzy nejlepší, aby školy a školky nepřišly o výcvik. Co se týče jejich další náplně práce, jsou to většinou tělocvikáři nebo podobného oboru, využili bychom je v našich školách," řekl Uhlíř.

Městu se také ozvali sportovní kluby a záchranáři, i těm se bude město podle Uhlíře snažit vyjít vstříc, pomoci vyjednat umístění do okolních bazénů nebo kompenzovat dopravu při dojíždějí do bazénů.