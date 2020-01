Policie převzala nová civilní auta, poprvé na operativní leasing

Policie ve středu převzala nová civilní auta, poprvé je pořídila na operativní leasing. Za čtyři roky zaplatí 191 milionů korun, dostane pět set octavií, které jim firma po dvou letech vymění za nové. Měsíčně vyjde jeden vůz na necelých osm tisíc korun, v ceně jsou kromě vozu také servisní úkony, pneuservis nebo pojištění. Policie si od operativního leasingu slibuje snížení nákladů na provoz aut, řekl ve středu novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nová civilní auta nahradí staré vozy, jejichž opravy se nevyplatí. Policie se inspirovala u rakouských kolegů, kteří mají podle Hamáčka s vozy na operativní leasing dobré zkušenosti.

"Je to poprvé, kdy policie využívá operativní leasing. Forma operativního leasingu znamená, že péči o vozidlo přebírá dodavatel a policie se stará, když to zjednoduším, pouze o pohonné hmoty," řekl ministr. V ceně je třeba náhradní vozidlo, bude-li některé z dodaných aut v servisu. "Takže by všech pět set automobilů mělo jezdit a nemělo by se stávat, že část flotily bude odstavena z důvodu servisních prací," uvedl šéf resortu vnitra.

Pokud se operativní leasing osvědčí, objedná policie další auta. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara bude možné zhodnotit přínos operativního leasingu zhruba za půl roku. "Tím, že vyřadíme stará vozidla, která nás stojí velké částky na opravách, tak během půl roku budeme schopni říct, jestli se nám to vyplatí, nebo ne," řekl Švejdar.

Smlouvu o operativním leasingu má policie na čtyři roky, po dvou letech se flotila obmění, policie tak znovu dostane pět set nových aut. Roční limit najetých kilometrů je podle Švejdara stanovený na dvacet tisíc kilometrů na každé auto. Nové vozy dostane služba kriminální policie a vyšetřování.

Oktávka v Rakousku, Maďarsku i Británii

"Toto je pro policii obrovské ulehčení jejich činnosti a může se starat o své hlavní aktivity," řekl Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services, která leasing policistům poskytuje.

Podle ředitele Škody Auto Luboše Vlčka je Octavia etalonem policejních aut. "Máme zde skutečně řadu zemí, kde máme majoritní zastoupení našich automobilů," řekl Vlček. Jako příklad uvedl Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko nebo Velkou Británii. "Minulý rok jsme vyhráli ohromný tendr v Ruské federaci, kde Škoda vítězí s Octavií a dodává šest tisíc vozů," uvedl Vlček.

Policie od podzimu postupně přebírá také další nové vozy, ty jsou označeny jako policejní a nejsou na operativní leasing. Za těchto 865 vozů Škoda Octavia kombi zaplatí policie 603 milionů korun. Cena jednoho vozu činí podle vybavení 541 tisíc až 610 tisíc korun bez DPH.