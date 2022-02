Policie prohledávala Sněmovnu kvůli hrozbě bombou, podezřelý byl zadržen

Poslanecká sněmovna obdržela výhrůžku, že je v jejích prostorách uložena bomba. Její bezpečnostní odbor vyhodnotil tuto hrozbu jako nepředmětnou, přesto sněmovní prostory prohledala policie se psem. Poslancům to ve středu řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Uvedla to na výzvu předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, který řekl, že tuto informaci zaslechl v kuloárech z více zdrojů, a chtěl vědět, zda je pravdivá. Předsedkyně Sněmovny také řekla, že podezřelý byl během desítek minut zadržen.

Přestože bezpečnostní odbor vyhodnotil hrozbu jako bezpředmětnou, učinil kroky, aby se to potvrdilo. "Proběhla tady prohlídka prostor Poslanecké sněmovny. Možná jste tady někteří zaznamenali policisty i v doprovodu psa," poznamenala. Poukázala na to, že už před jednáním byly všechny sněmovní budovy chráněny bezpečnostní službou, navíc je kvůli demonstracím na sousedícím Malostranském náměstí zablokován přístup do ulic vedoucích ke Sněmovně, a to po celou dobu jednání.

"Opravdu, nemohlo se ani stát, že by někdo mohl přes jednotlivé vchody do Sněmovny vejít a skutečně zde tuto bombu instalovat," uvedla Pekarová Adamová. Bezpečnostní odbor vyhodnotil hrozbu jako nikoli natolik závažnou, aby Sněmovna musela podniknout některé kroky, například vyklidit prostory. "Nicméně mohu vás ubezpečit, že i ten pachatel už byl v těch velmi brzkých minutách, maximálně desítkách minut, dopaden," informovala.

Veřejnost včetně novinářů při vstupu do Sněmovny prochází detekčním rámem a zavazadla kontrolují policisté pomocí rentgenu. V ulicích vedoucích do Sněmovny jsou během schůzí kovové zábrany a hlídkují u nich policisté.

V pátek má Sněmovnu navštívit prezident Miloš Zeman, aby promluvil k poslancům před prvním čtením návrhu státního rozpočtu na letošní rok.