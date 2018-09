Policie prověřuje dotace pro Autoklub ČR. Šidil údaje o členech?

Kriminalisté prověřují podezření, že Autoklub České republiky uváděl několikanásobně vyšší počet členů a tím získal vyšší dotace. Ministerstvo školství vyčíslilo škodu na víc než 308 milionů korun. Policisté se mimo jiné zabývají postupem některých úředníků, kteří o dotacích v letech 2010 až 2016 rozhodovali. Napsal to server iRozhlas.cz.

"Ministerstvo uplatňuje škodu v celkové výši 308,145.252 korun. Ministerstvo se tímto připojuje k trestnímu řízení," cituje server z dokumentu, který ministerstvo loni odeslalo Národní centrále proti organizovanému zločinu. Jde o celkovou sumu peněz, které autoklub získal od ministerstva v letech 2010 až 2016 ze tří dotačních programů, v nichž byla jedním z posuzovaných kritérií členská základna. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že pokyn poskytnout podklady policii dostali úředníci za jejího působení na ministerstvu.

Autoklub ČR podle serveru před čtyřmi lety snížil počet členů právě v době, kdy chtělo ministerstvo po spolku jejich jmenný seznam. Zatímco v roce 2013 autoklub uváděl, že má 90 tisíc členů, o rok později už jich měl 11 tisíc. "Existují pochybnosti, zda autoklub ve svých žádostech neuváděl záměrně nepravdivé, případně krajně nepravděpodobné informace, čímž mohl ministerstvo uvést v omyl o výši své členské základny, a tím získat vyšší částky v rámci přidělovaných dotací," napsalo ministerstvo školství.

Policie potvrdila, že věc prověřuje. "Věcí se zabýváme, je ve fázi prověřování, kdy dozor vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze. Více informací však poskytovat nebudeme," řekl iROZHLASu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Policejní vyšetřování se týká doby, kdy byl prezidentem klubu Roman Ječmínek. "Nepovažuji za potřebné se k tomu vracet. Ať si to vyřeší současné vedení. Já k tomu byl podat vysvětlení na policii jako svědek před dvěma lety, od té doby mě nikdo nekontaktoval," řekl serveru.

Současný prezident Jan Šťovíček, který Ječmínka nahradil na konci roku 2016, uvedl, že autoklub podobně jako další sportovní svazy v roce 2012 přistoupil k aktualizaci databází členské základny. Zároveň odmítl, že by autoklub čerpal dotace na takzvané mrtvé duše. Počet členů podle Šťovíčka nehrál při výpočtu dotací významnou roli, píše server. To odmítla Valachová. "Do roku 2016 měla členská základna podstatnou váhu, později se tato váha snížila," řekla.