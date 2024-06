Policie s počátkem prázdnin zesílí dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Česku

Policie s koncem školního roku a počátkem prázdnin zesílí dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Česku. Dodržování silničních pravidel bude od pátku do neděle na různých místech kontrolovat přes 1800 policejních hlídek. V tiskové zprávě o tom dnes informovala policejní mluvčí Hana Rubášová. Podle ní se dopravněbezpečnostní akce ale nebudou soustředit jen na nadcházející víkend, policisté je mají kvůli očekávané vyšší hustotě dopravy naplánované během celých prázdnin.

Loni o letních prázdninách policisté zaznamenali 16.456 nehod, meziročně zhruba o 300 méně. Počet usmrcených se proti červenci a srpnu 2022 ale zvýšil o 12 na 86. Polovina z nich zemřela při cestování v osobním autě. Zemřelo také 20 motorkářů, pět cyklistů a deset chodců.

Nejtragičtějšími příčinami loňských prázdninových nehod bylo podle policie nepřizpůsobení rychlosti auta stavu silnice, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení.

S ohledem na to se policie bude věnovat o prázdninách i prevenci. "Zvláštní pozornost bude věnována cyklistům a nezbytnosti používání přileb, například v rámci projektu Na kole jen s přilbou. Cílit budeme také na uživatele elektrokol, a to zejména ve vztahu k bezpečné manipulaci coby prevenci dopravních nehod," uvedla mluvčí. Policisté budou lidem rovněž radit jak se bezpečně chovat u vody, ve vodě i na vodě, ať už ve vztahu k ochraně života a zdraví nebo ochraně majetku a respektování pravidel, například při parkování.

Řidičům před cestou na dovolenou policisté doporučují řádně si prostudovat trasu, nechat si dostatečnou časovou rezervu a sledovat aktuální dopravní zpravodajství a počasí. Také by měli věnovat pozornost dopravnímu značení, neměli by spěchat a měli by si pravidelně při cestě dělat přestávky. "A buďte ohleduplní k ostatním řidičům, zvláště k těm, kteří nejsou zvyklí na časté řízení. Nesedejte za volant ani za řídítka pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Striktně dodržujte pravidla silničního provozu, včetně rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů a věnujte se řízení, ne telefonu," vyjmenovala doporučení pro řidiče mluvčí.