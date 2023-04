Policie stíhá 73 lidí kvůli dezinformacím

Policie v souvislosti s nepravdivými a štvavými informacemi na dezinformačních serverech zahájila 73 trestních stíhání, řekl senátorům její prezident Martin Vondrášek. Uvedl to na jednání senátního podvýboru pro vnitřní bezpečnost při informování o vývoji kriminality a bezpečnostních hrozbách.



V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině policie podle svého prezidenta zaznamenala nárůst nenávistných projevů vůči Ukrajincům a schvalování ruských zločinů na Ukrajině. "Bylo zahájeno sedm desítek trestních stíhání z tohoto důvodu, uvedl Vondrášek.

Loni podle něj policie také zaznamenala čtyři případy kybernetických útoků cizích mocností na servery a informační systémy úřadů veřejné správy. "Evidujeme jednotky případů, kdy se zahraniční mocnosti pokoušely zatáhnout Česko do nějaké akce pod cizí vlajkou," dodal.

Ředitelka ministerského odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná senátorům řekla, že cizinců je v Česku 1,1 milionu, což je desetina populace. V posledních deseti týdnech se podle Novotné změnila struktura ukrajinských uprchlíků. Přichází jich 2000 až 2500 týdně, polovinu z nich tvoří běženci v ekonomicky aktivním věku, kteří do Česka míří za prací. Novotná to dala do souvislosti s tím, že v Česku dříve ročně pracovalo na 60 000 Ukrajinců, nynější ekonomičtí migranti ale mohou využít dočasné ochrany s benefity jako váleční uprchlíci.

Kriminalita cizinců se podle policejního prezidenta loni zvýšila o 1,2 procenta, v případě Ukrajinců o 0,6 procenta, což je podle něj vzhledem ke zhruba 330.000 v Česku zaregistrovaných uprchlíků z Ukrajiny "velice málo".

Kriminalita Ukrajinců se podle Vondráška odehrávala většinou uvnitř jejich komunity. Výjimkami byla finanční kriminalita prostřednictvím internetu a převaděčství, kdy nejvíc řidičů dodávek, kteří převáželi syrské běžence z Balkánu do západní Evropy, bylo z Ukrajiny, uvedl policejní prezident.