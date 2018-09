Policie stíhá jednoho z cizinců kvůli potyčce na Kolínsku

Policisté stíhají jednoho ze čtveřice cizinců, kteří na sebe v pátek na Kolínsku zaútočili nožem. Při potyčce jeden člověk zemřel a další skončil v nemocnici. Zbylí dva mladíci utekli, policie je ale vypátrala. Jednoho obvinila z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a druhý bude během neděle propuštěn, řekla ráno policejní mluvčí Monika Schindlová.

"Bylo zahájeno trestní stíhání pro ublížení na zdraví s následkem smrti," uvedla mluvčí. Třiadvacetiletému muži hrozí až 16 let vězení. Kriminalisté podávají návrh na jeho vzetí do vazby, rozhodnuto by o tom mělo být začátkem nového týdne.

Událost se stala v pátek večer v Žiželicích, policie ale místo neupřesnila s ohledem na to, že jde o malou obec. Podle policie se tam nepohodli čtyři cizinci a zaútočili na sebe nožem. Třiadvacetiletý mladík po bodném zranění zemřel a o rok mladší muž skončil v nemocnici. Zbylí dva muži utekli, policisté je ale pomocí vrtulníku vypátrali a pozemní hlídka zadržela.