Policie vyšetřuje úterní převrácení raftu na Sázavě jako usmrcení z nedbalosti

Policie vyšetřuje úterní převrácení raftu na řece Sázavě u Českého Šternberka na Benešovsku jako usmrcení z nedbalosti. Pachatel je zatím neznámý, řekla ve středu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Kvůli nehodě zemřeli dva lidé, dalších pět lidí skončilo v nemocnici.

"Nadále probíhá vyšetřování této tragické události. Benešovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Zatím je to proti neznámému pachateli," uvedla Schneeweissová.

Člun se šesti lidmi, mezi nimiž byli i nezletilí, se převrátil před polednem u jezu. Podle policie a hasičů se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propusti. Proud je poté stáhl přes jez a skončili pod ním ve vodě. Muž z jiného raftu za nimi skočil do vody, aby jim pomohl, ale již nevyplaval a policisté ho zhruba po hodině našli mrtvého. Šlo o muže narozeného v roce 1992. Druhou obětí neštěstí byla mladistvá dívka, kterou vrtulník přepravil do pražské nemocnice.

Další ženu letecká záchranná služba přepravila do jihlavské nemocnice. Zbývající čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice.

Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Fliegerové se nehoda stala na jednom z nejnebezpečnějších jezů v republice. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři, přiletěly i tři záchranné vrtulníky. "Při příjezdu jednotek k řece Sázavě bylo zjištěno, že svědci události vytáhli některé osoby z vody a o vytažení dalších se pokouší. Hasiči na místě rychle připravili veškeré vybavení, které je potřeba pro záchranu tonoucích, a vyprostili z vody zbylé osoby. Všechny nezletilé si převzala zdravotnická záchranná služba, která je na místě ošetřila a následně transportovala do nemocnic," uvedla Fliegerová.

Podle aktuálních informací letos dosud v ČR zemřeli tři vodáci. Kromě úterních obětí neštěstí nepřežila sjíždění Otavy ve Strakonicích žena, která 4. července spadla do vody z převrácené kánoe. Podařilo se ji oživit, ale později v nemocnici následkům tonutí podlehla.

Fliegerová upozornila na to, že v řekách je nyní hodně vody a některé jezy mohou být velmi nebezpečné. Vodáci by podle ní měli zvážit, zda mají dostatečné zkušenosti, sledovat aktuální situaci na jezech a řekách, a pokud si nejsou jisti, raději by s vyplutím měli počkat na příhodnější dobu.