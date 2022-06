Policie vystěhovala lidi bez domova ze zchátralého domu ve Zlíně, žili tam roky

Policisté vystěhovali skupinu lidí bez domova ze zchátralého domu ve Zlíně. Někteří bezdomovci objekt využívali několik let. Jeden z nich tam žil sedm let, uvedla ve středu v tiskové zprávě mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Hrozí jim až dva roky vězení.

"Zlínští kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru čtyřem mužům a jedné ženě, kteří se bez svolení majitele nastěhovali do neobydleného domu ve Zlíně a bezplatně ho užívali," uvedla mluvčí.

Vystěhování lidí předcházelo trestní oznámení od jednatele firmy, která nemovitost vlastní a má v plánu ji přebudovat. "Policisté v rodinném domě přistihli hned několik osob, které bydlely v jednotlivých pokojích v nevyhovujících a nehygienických podmínkách. Muži byli ve věku od 37 do 53 let, žena měla 22 let. Všichni policistům potvrdili, že obývají jednotlivé pokoje, jeden z nich dokonce po dobu sedmi let. Za asistence policie a v přítomnosti majitele nemovitosti objekt opustili," uvedla mluvčí.

Všichni podezřelí mají podle ní několik záznamů v rejstříku trestů, mladá žena byla jednou soudně trestaná. "Nyní jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Ke svému jednání se přiznali s vysvětlením, že nemají kde bydlet," uvedla Kozumplíková.