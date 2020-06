Policie zadržela gang zlodějů, hrozí jim až osm let vězení

Policisté zadrželi sedmičlennou skupinu zlodějů, kteří od února ukradli v Praze a středních Čechách věci za více než 700 tisíc korun. Kvůli tomu, že kradli v době nouzového stavu, jim hrozí až osm let vězení.

Dva z nich skončili ve vazbě. Novináře o tom ve čtvrtek informovala mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Policie také hledá majitele ukradených věcí.

Skupina lidí ve věku 18 až 47 let chodila krást téměř každou noc. "Kriminalisté doposud evidují 22 skutků, kdy se jednalo především o krádeže vloupáním do objektů, krádeže vozidel, vloupání do provozoven a aut, poškozování obecně prospěšných zařízení, ale i drogové delikty," uvedla mluvčí.

Gang vedl podle policie osmadvacetiletý recidivista, který byl teprve nedávno propuštěný z vězení. Jedna ze zadržených žen byla už půl roku v celostátním pátrání kvůli tomu, že do vězení nenastoupila. Šest lidí je obviněných z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. "Během krátké doby bude na základě zajištěných důkazů následovat rozšíření trestního stíhání všech obviněných," podotkla Siřišťová.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili jak odcizená vozidla a motorky, tak i další kradené věci. "V případě, že poznáváte některou ze zajištěných věcí, ozvěte se na linku 158," dodala mluvčí.