Policie zadržela muže podezřelého z několika brutálních napadení v Praze

Z několika brutálních napadení v Praze kriminalisté podezírají dvaačtyřicetiletého cizince, kterého zadrželi v uplynulých dnech. Podle nich od loňského května do současnosti ve třech případech zaútočil na čtyři muže, kteří z napadení vyšli se zlomeným nosem, tržnými ranami a dalšími poraněnými. Podezřelý, který býval profesionálním vojákem a ovládá bojová umění, je nyní ve vazbě a za ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování mu v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení. Na policejním webu to ve čtvrtek uvedla mluvčí Violeta Siřišťová.

První dva muže podle zjištění policie zadržený napadl loni v květnu na ubytovně v Praze 8 poté, co jej upozornili na zákaz kouření ve společné kuchyňce. Mluvčí uvedla, že jednomu z nich podezřelý zlomil nos a rozlámal obličejové kosti, druhému způsobil několik tržných ran v obličeji, přičemž jim vyhrožoval zabitím.

Dalšího muže obviněný napadl podle mluvčí loni v listopadu u obchodního centra ve Vršovicích po krátké hádce. O šest let mladšího muže opakovanými údery do obličeje a horní poloviny těla srazil na zem a pak jej kopal do hlavy a zad. "Útok trval několik minut a jen shodou šťastných okolností při něm nedošlo k závažnější újmě na zdraví poškozeného," doplnila k listopadovému případu Siřišťová.

V polovině letošního března podle ní pak podezřelý napadl staršího muže na ulici v Praze 4. Mluvčí uvedla, že útočník po něm urputně požadoval cigaretu a chtěl, aby si sundal brýle. Muž ze strachu nasedl do svého auta, kde se uzamkl. Podezřelý vzal z blízkého staveniště cihlu a předním oknem vozu ji hodil po poškozeném a poranil mu rameno.

Cizinec se podle policejní mluvčí pohyboval po celém území hlavního města a střídal bydliště, proto se kriminalistům podařilo ho zadržet až v uplynulých dnech. "Jelikož kolegové pracovali s informací, že se jedná o bývalého profesionálního vojáka, který ovládá bojová umění a věnoval se aktivně boxu a mohl být ozbrojen, použili při jeho zadržení donucovacích prostředků," uvedla mluvčí s tím, že muž se zadržení aktivně bránil.