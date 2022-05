Policista hodinu natáčel údajný přestupek, bylo to nepřiměřené, míní Šimůnková

Policista zhruba hodinu natáčel údajný přestupek, kterého se podle něj dopouštěli jeho sousedé na chatě, bylo to nepřiměřené, míní zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Sousedé počínání policisty oznámili u Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pro možný přestupek, policie jej odložila. Stížnost poté směřovali i k veřejnému ochránci práv. Šimůnková s odložením oznámení souhlasila, přesto k tomu ale měla výhrady. Vyplývá to ze stanovisek zveřejněných na webu ombudsmana.

Sousedé podle policisty poškodili pozemek u chaty sečením trávy, vyhloubením strouhy vedle chaty, také poničili kapradiny a poškodili oplocení. Škodu vyčíslil na 500 korun. Při "činu" si sousedy nahrával na mobilní telefon. Podle materiálu zveřejněného na webu ombudsmana šlo o dva videozáznamy běžných chatařských činností prováděných rodinou stěžovatelky, přičemž tyto záznamy trvají v součtu zhruba hodinu. Nahrávat policista přestal poté, kdy na místo dorazila policejní hlídka.

Šimůnková uvedla, že hodinové nahrávání považuje za nepřiměřené. "Dokumentace výše zmíněných škod mohla být pořízena během několika minut. Hodinu trvající záznam, na němž rodinní příslušníci stěžovatelky své 'poškozování práv a právem chráněných zájmů prap. B.' nijak nestupňují, nepokládám za hodné ochrany, ale spíše za zneužití práva. Krom toho ze spisového materiálu ani není zřejmé, zda zahájení nahrávání předcházela například ústní výzva k zanechání údajného protiprávního jednání," uvedla Šimůnková.

Podle ní by patrně bylo možné takto "excesivně dlouho" trvající nahrávání považovat za schválnost, ale u ní je podle zástupkyně ombudsmana třeba prokázat úmyslnost jednání. Což by s ohledem na dlouhodobé spory mezi oběma stranami bylo značně obtížné, uvedla Šimůnková. Pokud by ale dotyčný policista rodinné příslušníky stěžovatelky obdobným způsobem nahrával opakovaně, a to s poukazem na jejich údajné protiprávní jednání, bylo by podle ní vhodné se zabývat i tím, jak příslušné správní orgány naložily s oznámením policisty na sousedy.

"Pokud by totiž byla oznámení odkládána, bylo by možné hovořit o tom, že jím tvrzený účel, to jest dokumentace protiprávního jednání, je fakticky jen předstíranou záminkou pro legitimizaci jednání, které by bylo možné kvalifikovat jako schválnost," uvedla Šimůnková.

Uvedla, že na závěr nemůže nezmínit rozčarování z toho, jakým způsobem příslušník Policie ČR řeší své soukromé spory. "Neschopnost rozpoznat nepřiměřenost vlastního jednání i snaha naklonit si na svou stranu členy hlídky Policie ČR, která přijela na místo, opakovaným tykáním a poukazováním na kolegialitu u mě vzbuzují obavy o to, zda je prap. B. osobnostně způsobilý pro výkon služby," uzavřela zástupkyně ombudsmana.