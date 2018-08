Policista z Plzeňska je u soudu za falšování dokumentů

Osmatřicetiletý policista z dopravního inspektorátu Plzeň-venkov čelí u plzeňského soudu obžalobě za falšování dokumentů o silniční kontrole řidiče, který měl pozitivní zkoušku na alkohol. Podle státního zástupce chtěl po policistovi z hlídky, aby upravil záznam, že po dvou dechových zkouškách řidič odmítl třetí. Policistovi za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí až pět let vězení, píše sobotní plzeňské vydání Mladé fronty DNES.

Dvoučlenná hlídka zastavila 1. dubna 2016 při silniční kontrole v Lipnici na jižním Plzeňsku osobní auto, jehož řidič měl pozitivní test na alkohol. Za následné falšování záznamů o kontrole musel po odsouzení nedobrovolně odejít do civilu dopravní policista Jan W., jeho tehdejší kolegyně z hlídky po zproštění obvinění odešla od policie sama, uvedl list.

Třetím souzeným policistou v kauze falšovaných dokumentů je od pátku osmatřicetiletý Tomáš Horváth z dopravního inspektorátu. Svědek Jan W. u soudu potvrdil, že dechové zkoušky na alkohol byly jen dvě. Domníval se, že to stačí, protože to byl jeho první případ, který kompletně zpracovával. Horváth mu asi po třech dnech volal, že něco nesedí. "Ukázal mi, co je špatně, a co s tím mám udělat. Řekl mi, že měly být tři dechové zkoušky a řidič vyzvaný k odběru biologického materiálu. To on ale nebyl. Zaznělo něco o tom, že by mě čekal kázeňský trest a řidič asi vyvázne bez trestu. Příliš jsem nad tím nepřemýšlel, šel do kanceláře a vše přepsal," uvedl svědek. Nikdo netušil, že řidič si průběh kontroly tajně nahrál a záznam později použil jako důkaz.

Horváth odmítl, že by porušil zákon. "Když jsem kontroloval spisy, zjistil jsem rozpor mezi tím, co bylo v záznamech z místa kontroly a co bylo zaneseno v počítači," uvedl. Policista, který přestupek zanesl do počítače, mu řekl, že řidič třetí zkoušku odmítl. Jen jsem řekl, ať to tedy v počítači opraví, uvedl Horváth.