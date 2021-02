Policisté dopadli muže, který podvedl dvě desítky seniorů z celého Česka

Šumperští policisté dopadli čtyřiatřicetiletého muže, který pod záminkou nabídky masážního přístroje na nohy podvedl více než dvě desítky seniorů z celé republiky. Podle kriminalistů z nich vylákal téměř čtvrt milionu korun. Dopaden byl při poslední návštěvě seniorky v Mohelnici na Šumpersku. Podvodů se dopouštěl i v době nouzového stavu, hrozí mu proto až osmiletý trest vězení. V pátek to sdělila šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Policisté během vyšetřování zmapovali jednání obviněného během pěti měsíců na přelomu let 2019 a 2020. Do domácností seniorek se dostával po předchozí telefonické domluvě pod smyšlenými legendami, šlo například o předání údajné výhry či pod záminkou poskytnutí lékařské rady. "Muž z Šumperska neváhal kvůli tomu cestovat i přes celou republiku, případy jsme zaznamenali i na Plzeňsku či Brněnsku," řekla policejní mluvčí.

Během návštěv muž seniorům začal vnucovat ke koupi masážní přístroj na nohy, a to i za částku přesahující 30 tisíc korun. Složit mohli i část kupní ceny nebo si přístroj zapůjčit oproti záloze, ačkoliv ve skutečnosti jim předložil k podpisu kupní smlouvu. V případech, kdy chtěli podvedení senioři od kupní smlouvy odstoupit, peníze zpátky nedostali. Obviněný podle policie v uvedeném období navštívil nejméně 30 domácností. "U 22 seniorů pochodil a podvodně z nich vylákal nejméně 225 tisíc korun," popsala Vybíhalová.

Policisté v souvislosti s tímto případem znovu apelují na seniory, aby byli obezřetní. Upozorňují na to, že záminky pachatelů, aby se dostali do jejich domovů, jsou stále sofistikovanější. V případě podobných telefonátů by měli hovor co nejdříve ukončit a informovat o něm příbuzné, případně policisty na lince 158.