Policisté na Chomutovsku dopadli tři výrobce pervitinu

Chomutovští kriminalisté dopadli výrobce a dealery pervitinu. Při prohlídkách objevili 1,5 kilogramu této drogy a dlouhé zbraně. Policisté obvinili tři muže, kterým hrozí až deset let vězení. Jeden z nich je ve vazbě.

Drogu vyráběli dva muži ve věku 51 a 41 let v prostorách jednoho z místních podniků. "Léčivo obsahující psychotropní látku si měli obstarávat v jiném městě v České republice. Prostor k výrobě pervitinu měl uvedeným dvěma mužům za úplatu zajišťovat dvaatřicetiletý zaměstnanec jedné z firem, která se v areálu podniku nachází," uvedla mluvčí.

Policisté z protidrogového oddělení chomutovské policie skupinu po určitou dobu sledovali. Akci spustili v době, kdy muži odváželi hotový pervitin po varu. Ve stejnou dobu provedli několik prohlídek. V prostorách podniku objevili kompletní varnu pervitinu, vyrobenou drogu našli jak v kufru vozidla, v němž dva starší muže zadrželi, tak přímo u zadržených při osobních prohlídkách. "Celkem bylo zajištěno více než 1,5 kilogramu této látky v odhadované hodnotě přes dva miliony korun. Pro třetího muže si policisté došli domů," uvedla mluvčí.

Všechny dotyčné vyšetřovatel obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let. S ohledem na množství zajištěné drogy bude po provedení odborného zkoumání čin s největší pravděpodobností překvalifikován. Obviněným by pak hrozil ještě vyšší trest v rozmezí osmi až dvanácti let.

Při prohlídkách policisté našli také větší množství dlouhých zbraní a zakázanou protileteckou munici, kterou odvezl pyrotechnik. Na základě výsledků odborné expertízy mohou být muži obviněni ještě z nedovoleného ozbrojování.

U jednoho ze zadržených (51) shledal vyšetřovatel důvod vazby, neboť se trestné činnosti spojené s výrobou drog již dopustil a dosud je v podmíněném trestu odnětí svobody. Podnět vyšetřovatele státní zástupce a soudce akceptovali a dotyčný byl umístěn do vazební věznice.