Policisté obvinili šest lidí, které podezírají z obchodu s drogami na Chebsku

Chebští kriminalisté z protidrogového týmu TOXI po několikaměsíční práci zadrželi šest lidí, kteří se podle vyšetřování podíleli na dovozu látky pseudoefedrin ze zahraničí do České republiky. Na zadržení podezřelých v polovině ledna při akci Diana spolupracovali kriminalisté se zásahovou jednotkou policie Plzeňského kraje.

Pět zadržených skončilo ve vazbě, informoval ve středu krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněným hrozí až desetiletý trest, jelikož podle policie spáchali trestný čin jako organizovaná skupina a ve velkém rozsahu.

Skupina šesti lidí z Chebska ve věku 36 až 61 let skládala podle policie od poloviny minulého roku peníze, aby za ně pořídila pseudoefedrin, kterou měl v zahraničí zajistit jeden z nich, padesátiletý muž. "Ten po obdržení finančních prostředků obstaral domluvenou látku pseudoefedrin a tu měl poté do České republiky osobním vozidlem přivézt jednašedesátiletý cizinec, který byl v první polovině ledna taktéž zadržen," uvedl Kopřiva.

Z pseudoefedrinu pak muži podle policie na Chebsku vyráběli a prodávali pervitin. Při domovních prohlídkách ve stejné chvíli na několika místech na Chebsku policisté zajistili peníze v hotovosti pocházející z distribuce drog, více než 90 gramů pervitinu a více než 2,4 kilogramu pseudoefedrinu. "V případě, že by se podařilo členům organizované skupiny ze zajištěné látky vyrobit drogu pervitin, tak by následným prodejem na černém trhu utržili nejméně dva miliony korun," doplnil Kopřiva.

Chebští kriminalisté obvinili čtyři muže ve věku 37, 47, 50 a 61 let a dvě ženy ve věku 36 a 38 let z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí pěti obviněných, kromě osmatřicetileté ženy, do vazby. Na základě rozhodnutí soudu je pět lidí ze skupiny ve vazbě.