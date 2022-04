Policisté obvinili z pokusu o vraždu muže, v Prostějově napadl nožem jiného

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dvaatřicetiletého muže, podle policie po předchozím osobním sporu zaútočil v noci z pátku na sobotu minulý týden nožem v Prostějově na pětatřicetiletého kolemjdoucího a vážně ho zranil.

Oba se do útoku neznali, útočníka po incidentu policisté záhy vypátrali. V Olomouckém kraji jde letos o první trestný čin vraždy či pokusu o ní, řekl v pondělí krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Soud muže na návrh žalobce poslal do vazby, útočníkovi hrozí až 18 let vězení. Muž byl v minulosti trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost a výtržnictví.

Obyvatelka města policii oznámila potyčku dvou mužů před jejím domem, kdy jeden z nich použil nůž a poté utekl. "Během okamžiku na místo dorazili policisté, kteří zraněnému, silně krvácejícímu pětatřicetiletému muži poskytli první pomoc, a to až do příjezdu záchranářů," uvedl policejní mluvčí.

Hlídky mezitím pátraly po nebezpečném útočníkovi, kterého do půlnoci zadržely v ulicích města. I on byl zraněn a policisté jej převezli do nemocnice k ošetření. "Muži se neznali a motivem činu byly v danou chvíli osobní spory," doplnil policejní mluvčí.

V Olomouckém kraji jde letos o první takový případ, loni vyšetřovali kriminalisté čtyři pokusy o vraždu a dvě vraždy, všechny se podařilo objasnit. Předloni jich bylo dohromady devět a o rok dříve to bylo osm případů.