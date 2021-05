Policisté pátrají po osobě, která odcizila kryptoměnu v hodnotě přes 700 tisíc korun

Středočeští policisté pátrají po osobě, která ze soukromého účtu počátkem letošního roku odcizila kryptoměnu v hodnotě přes 700 tisíc korun. K ověření totožnosti použila padělaný občanský průkaz. Kriminalisté případ vyšetřují jako podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Vlasta Suchánková. V případě odsouzení hrozí podvodníkovi až několik let vězení.

Majiteli účtu se neznámý nejprve "naboural" do e-mailu, poté do účtu s elektronickou měnou. Změnil hesla a převedl celý zůstatek. "Ještě před touto transakcí - tedy převodem elektronické měny - bylo nutné ověřit totožnost. Neznámá osoba tedy zaslala fotografii i s občanským průkazem, který byl ale padělaný," popsala mluvčí.

Fotografii kriminalisté zveřejnili a pátrají po totožnosti dotyčného. Na policii se mohou obracet lidé, kteří muže poznají, prostřednictvím linky 158 nebo 974 861 319. Není vyloučeno, že se jedná o cizince.

Lidé by pro elektronické transakce měli využívat silná hesla, tedy s minimálně 12 znaky a kombinací velkých písmen a čísel, pro každou službu by měli mít unikátní heslo, nikomu by přihlašovací údaje neměli sdělovat, v případech, kde je to možné, by měli využívat autorizaci přes další zařízení a neměli by nepoužívat kontrolní otázky pro obnovení hesla, protože informace mohou být snadno dohledatelné.