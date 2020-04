Policisté pomáhali u předávání medvíďat na slovenských hranicích

Policisté pomáhali v pondělí na hraničním přechodu v Brumově-Bylnici na Zlínsku při předávání medvíďat na slovenskou stranu. Dvě tříměsíční mláďata po domluvě s cizineckou policií na hranice přivezl chovatel ze Žatecka. Za dodržení hygienických pravidel si medvíďata převzali pracovníci zoologické zahrady v Liptovském Mikuláši, kde budou mít nový domov, sdělila v úterý policejní mluvčí Lenka Javorková. "Byla to jediná schůdná cesta, jak medvíďata na Slovensko dostat," uvedla.

Policisté ze Zlínského kraje se nyní kvůli pandemii nového typu koronaviru starají nad rámec standardní práce o kontroly na hraničních přechodech se Slovenskem, a to ve Starém Hrozenkově a Strání na Uherskohradišťsku, Střelné a Velkých Karlovicích na Vsetínsku a právě v Brumově-Bylnici. "Prozatím zkontrolovali téměř 30 tisíc vozidel mířících do České republiky a přibližně stejný počet osob vyjíždějících z naší republiky. Do naší země nevpustili 326 osob, vycestovat z republiky odepřeli 403 lidem," uvedla Javorková.

Podle policistů sloužících na hranicích jsou lidé většinou k nařízením vlády a ministerským opatřením vstřícní. "Najdou se i jedinci, kteří upřednostňují své individuální potřeby, nechtějí nařízení respektovat a chovají se k policistům arogantně. Takoví lidé, pokud neuspějí na jednom místě, zkouší přejet přes hranice na vedlejších hraničních přechodech, ovšem neúspěšně, protože policisté si informace předávají, a navíc se na všech místech dodržují opatření stejně," doplnila mluvčí.

Policie ocenila vstřícnost příhraničních obcí, jejichž představitelé jí pomohli a poskytli prostory a zázemí při zřizování odbavovacích míst na hraničních přechodech. Policisté, kteří slouží ve dvanáctihodinových službách, díky tomu mají technické zázemí a místa pro odpočinek.

Slovensko od středy obnoví kvůli nákaze novým typem koronaviru kontroly na hranicích. V pondělí o tom rozhodl kabinet premiéra Igora Matoviče. Otevřeny budou jen vybrané hraniční přechody, s Českou republikou to bude deset z 15 silničních přechodů.