Policisté pumu v areálu na Mostecku zřejmě řízeně odpálí, řekl pyrotechnik

Anglickou leteckou pumu z druhé světové války, kterou našli dělníci ve středu v chemickém areálu Záluží na Mostecku, policisté zřejmě řízeně odpálí. Typ zapalovače je natolik nebezpečný, že s ní nelze jinak manipulovat. České televizi to dnes řekl Bohuslav Kuda z Pyrotechnické služby Policie ČR. S pumou opatřenou chemickým časovačem se nesmí hýbat do úterý. Pokud do té doby nevybuchne, je možné ji zlikvidovat.

Puma v areálu podle Kudy obsahuje předepjatý úderník, který je držený celuloidovým kotoučem. "Při pádu letecké pumy dojde k rozbití ampulky s acetonem, a ta potom pomalu proleptává kotouček, a tím je právě řešeno to časování, které může být u některých typů zapalovače až 144 hodin," uvedl pyrotechnik.

Doba se podle něj nepočítá od pádu pumy, ale od doby, kdy s ní bylo naposledy pohnuto. Termín uplyne zhruba ve 13:00 v úterý. Celuloid ale podle Kudy může být i tak křehký a právě proto nelze s pumou dále manipulovat.

Výbuch pumy podle Kudy způsobí rozlet střepin, jak přímo z těla pumy, tak i z věcí, které exploze zasáhne. "Potom vytvoří tlakovou vlnu a vytvoří také seismickou vlnu. To jsou všechno negativní vlivy, se kterými musíme počítat," řekl pyrotechnik.

Čeští pyrotechnici se podle Kudy setkávají s leteckými pumami několikrát do roka, většinou jde ale o nálože s jednoduššími zapalovači. "Tento typ letecké pumy s tímto zapalovačem je ojedinělý případ," řekl Kuda. O postupu se proto radili i s německými kolegy, kteří mají s likvidací podobných pum více zkušeností.

Britskou leteckou pumu z druhé světové války našli dělníci při výkopových pracích ve středu odpoledne. Poté, co pyrotechnik zjistil, jak je nebezpečná, se evakuovalo na 600 lidí, zastavila doprava mezi Mostem a Litvínovem a chemička ve čtvrtek odstavila výrobu v rafinérii. Provoz na silnici policie poté obnovila.

Od dnešního rána mezi oběma městy znovu jezdí tramvaje. Mimo provoz zůstává železnice, protože trať vede kolem místa nálezu munice. Obyvatelům podle policie nebezpečí nehrozí.