Policisté v Karlovarském kraji rozbili gang pěstitelů marihuany

Policisté v Karlovarském kraji odhalili skupinu, která pěstovala a distribuovala marihuanu. Při akci s krycím názvem Leguán odhalili devět pěstíren konopí, sušenou marihuanu, peníze i vozidla. Šest lidí v souvislosti s případem policisté stíhají, informovala v pátek krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Odhalení organizované skupiny má úzkou souvislost s případem z května 2020, kdy policisté našli pěstírnu u Horního Slavkova a zadrželi dvaačtyřicetiletého cizince. Letos 19. října pak připravili akci Leguán. Během domovních prohlídek, které provedli na desítce míst po celém Karlovarském kraji, zadrželi pět lidí a zajistili celkem šest kilogramů sušené marihuany, 3000 rostlin konopí, téměř tři miliony korun a tři osobní auta. Následně kriminalisté zahájili trestní stíhání šesti lidí ve věku od 38 do 46 let, které podezírají z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy spáchaného různou formou účastenství.

Organizovaná skupina podle policie minimálně od roku 2018 až do zadržení podezřelých provozovala různou v objektech po celém Karlovarském kraji zařízení pro intenzivní pěstování rostlin konopí takzvaným indoor způsobem, a to za pomoci elektrotechniky, vzduchotechniky a chemikálií a dalšího příslušenství. Tímto způsobem vypěstovali minimálně stovky kilogramů marihuany. Na černém trhu si za prodej drogy marihuany do současné doby mohli přijít nejméně na několik desítek milionů korun.

Tři obviněné muže ve věku 42, 43 a 44 let poslal soud do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněným odnětí svobody na osm až 12 let, jelikož podle kriminalistů spáchali tento zvlášť závažný zločin jako členové organizované skupiny a ve velkém rozsahu.