Policisté zadrželi muže a ženu podezřelé z výroby a distribuce pervitinu

Policisté zadrželi sedmatřicetiletého muže a pětadvacetiletou ženu podezřelé z výroby a distribuce pervitinu v Olomouci, Přerově a na Prostějovsku. Dvojici kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Soud muže i ženu poslal do vazby. Obviněné dvojici u soudu hrozí v případě prokázání viny trest od dvou do deseti let vězení. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Obviněnou dvojici policisté zadrželi minulý týden ve středu, muže v chatě na Přerovsku přímo při výrobě pervitinu. "Muž měl od začátku roku 2022 do záři 2024 obstarávat psychotropní látku metamfetamin tzv. pervitin, který jednak sám užíval a dále ji distribuoval na různých místech v Olomouci, v Přerově a na Prostějovsku," uvedl Hejtman. Muž podle policistů vyrobil nejméně 420 gramů pervitinu. Letos se k němu přidala obviněná žena a spolu vyráběli, užívali a prodávali metamfetamin.

Policisté v chatě zajistili zařízení pro výrobu pervitinu a téměř 40 gramů červeného fosforu, který je surovinou pro produkci této drogy. "Muž drogu vyráběl i v garáži v Prostějově, kde na počátku letošního jara přechovával 100 gramů červeného fosforu způsobilého k výrobě zhruba 300 gramů pervitinu. Obviněná žena si pak od letošního července do doby svého zadržení sama obstarala téměř 100 gramů pervitinu, který jednak užívala a dále jej distribuovala v Olomouci," podotkl Hejtman.

Obviněný muž má v rejstříku trestů pět záznamů například za majetkovou trestnou činnost. Zadržená žena byla v minulosti jednou odsouzena pro majetkovou trestnou činnost.