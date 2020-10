Policisté zadrželi při demonstraci u Sněmovny 44 aktivistů

Policie v souvislosti se čtvrteční demonstrací aktivistů klimatického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) v blízkosti Sněmovny zadržela 44 lidí, důvodem bylo neuposlechnutí výzvy nebo narušení chráněného prostoru parlamentní budovy. Prvních 12 lidí zadržela ochranná služba u budovy Sněmovny, dalších 32 v přilehlé Tomášské ulici. Podezřelí z přestupkového jednání skončili na policejní služebně, řekla mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Člen české odnože hnutí Arne Springorum řekl, že demonstrující neměli v plánu se dostat do Sněmovny, chtěli jen hřebíkem přibít na sněmovní dveře deklaraci o klimatické nouzi. "Nikdy jsme neměli v plánu dostat se do Sněmovny, jsme nenásilné hnutí, podporujeme demokracii a víme, proč je Sněmovna důležitá. Právě kvůli tomu jsme si vybrali ten protest. Co jsme měli v záměru, bylo přibít hřebíkem do červených dveří deklaraci 2020," uvedl Springorum. Aktivisté podle mluvčí Adély Hrdličkové chtějí, aby vláda vyhlásila stav klimatické nouze a jednala o klimatických opatřeních.

U Sněmovny policisté zasahovali krátce po 08:00, důvodem podle nich bylo to, že skupina neuposlechla výzvy a narušila chráněný prostor. Shromáždění jsou u budov Parlamentu ČR v místech stanovených zákonem zakázána, týká se to ulic Sněmovní, Tomášská, kde policisté aktivisty zadrželi, Thunovské, Valdštejnského náměstí a několika dalších míst. Policie původně uvedla, že u sněmovní budovy zadržela deset lidí, Siřišťová následně informaci upravila na 12.

Zhruba 30 aktivistů poté zablokovalo v Thunovské ulici dopravu, kvůli čemuž se tam vytvořila kolona aut, která se táhla přes nedaleké Valdštejnské náměstí. Policie v místě proto dopravu odklonila. Podle Springoruma protestující byli nejen v Thunovské a Sněmovní ulici, ale i v Tomášské ulici.

Demonstranti si stěžují na drsný policejní zákrok

Další z mluvčích ER Martin Vrba potvrdil zhruba 32 zatčených v Tomášské ulici. "Jednalo se o zákrok policie na základě blokády, která byla 'před Sněmovnou' a v tuhle chvíli prostě řeší patrně přestupkové řízení." Dodal, že zákrok byl podle demonstrantů poměrně "drsný".

Podle Hrdličkové bylo cílem akce upozornit jak veřejnost, tak hlavně vládu a Sněmovnu, že je země ve stavu klimatické krize, a požaduje po ní, aby se zachovala tak, že vyhlásí stav klimatické nouze. "Což je podle nás něco naprosto samozřejmého," řekla Hrdličková.

Podle ní je obecným cílem hnutí dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025, aby se Česká republika udržela pod oteplením 1,5 stupně Celsia, protože jen tak bude mít 66procentní šanci vyhnout se nejhoršímu scénáři, ke kterému klimatická krize zatím míří.

Kolem jedné hodiny odpoledne stály na místě demonstrace, obehnaném páskou, dva policejní antony. Několik ze zatčených aktivistů mělo spoutané ruce, většina účastníků protestu přihlížela a chvílemi zpívali.

Členové hnutí své požadavky demonstrovali v úterý i před ministerstvem financí v Praze. Někteří se nechali přivázat k vchodovým dveřím, přístup do budovy však úplně nezablokovali. ER požadovali, aby resort prosazoval ekologičtější strategii v ekonomice a dalších oblastech. Akci stejně jako ve čtvrtek monitorovali policisté.

Protest byl součástí takzvané Velké rebelie za život, v rámci níž pražská odnož hnutí v dalších dnech hodlá uspořádat několik dalších podobných akcí. Na čtvrtek měli naplánovanou blokádu neznámé instituce.