Politici se v Aréně Jaromíra Soukupa přeli o školní obědy zdarma

Školní obědy zdarma se staly hlavním tématem úterní Arény Jaromíra Soukupa. Ve vzrušené debatě o problému tentokrát diskutovali ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO, pedagog a místopředseda ODS Martin Baxa a poslanec Lukáš Bartoň (Piráti). Za SPD přišel předseda Tomio Okamura a pozvání také přijal poslanec za KSČM Pavel Kováčik. Jaké našli výhody a nevýhody státem podporovaného stravování ve školních jídelnách? A o čem dále byla řeč?

Moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se na úvod pořadu dotkl chabé účasti ministrů v poslanecké sněmovně. "Každý dotaz poslance je zodpovězen," argumentoval Plaga. Na to však reagoval poslanec Lukáš Bartoň (Piráti), podle kterého má sám ministr školství s ústními interpelacemi problém. "Za minulý rok se mi ho podařilo nalézt ve sněmovně pouze jednou, jinak musím použít korespondenci," dodal Bartoň.

Poslanec za KSČM Pavel Kováčik potvrzuje slova Jaromíra Soukupa, který ho označil za matadora a dodal, že už leccos pamatuje. "Za žádných vlád tam ministři neseděli, jak bychom my poslanci chtěli," svěřil se Kováčík. Soukup zároveň uvádí, že poslanecké sněmovně v současné době důvěřuje pouze 32 procent občanů. Na to reagoval předseda SPD Tomio Okamura. A v návaznosti na to vyjmenoval kroky, jimiž se snaží všeobecnou důvěru zvyšovat. "My prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků, pojďme více zatáhnout lidi do politiky, bude je to potom více zajímat," navrhuje Okamura.

Kastování žáků je problém

Téma hovoru se však následně stočilo jiným směrem a Soukup pro své hosty připravil palčivé téma-plošné zavedení obědů zdarma ve školách a nadhodil problematiku kastování dětí na ty, jež na oběd mají, a které naopak ne. "Když dávalo ministerstvo školství poslední tři roky třicet milionů ročně v rámci dotačního programu, tak rozhodně nedocházelo k rozdělování dětí, ty děti to mezi sebou ani vědět nemusely," reagoval ministr školství. "Plošné obědy jsme však včera odmítli, finančně by to padalo na zřizovatele, tedy obce," dodal.

Svůj nesouhlas s návrhem plošných obědů zdarma vyjádřil také Okamura. "Opět se tím podporují lidé, kteří jsou nepřizpůsobiví. My jsme pro tu adresnost, jenom pro sociálně potřebné z řádně pracujících rodin," vysvětluje. Oponuje mu však místopředseda ODS Martin Baxa a ptá se ho, zda chce děti testovat podle rodin. "V zemi, která má povinnou školní docházku, chcete posuzovat, zda má dítě nárok na obědy zdarma podle toho, jestli jeho rodiče pracují," ptá se Baxa.

Soukup následně uvedl, že až 43 procent rodin s dětmi má problém vyjít s příjmy, nemohou si dovolit maso a zeleninu. Na statistický údaj zareagoval Kováčik. "Je tristní, že jsou děti, jež uprostřed hospodářské konjunktury přijdou do školy a mají hlad," říká poslanec KSČM a dodává, že by se děti měly mít možnost najíst ve škole, pokud vláda uvolní prostředky.

Moderátor pořadu se zároveň během debaty neubránil srovnání otázky obědů se slevami na vlakovou dopravu, která je ovšem bez rozdílů pro všechny, a tedy plošná. Poslanec Lukáš Bartoň však upozorňuje na to, z jakých peněz plošné obědy zaplatíme. "Dává mi smysl, že přesměrujeme již existující příspěvek na dítě a zaplatíme ten oběd. Absolutně však nedává smysl, pokud vezmeme peníze určené na zkvalitnění vzdělávání a doslova je projíme ve školních jídelnách," uzavírá Bartoň.