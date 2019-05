Politici se vůbec nesnaží. Spoléhají na své oddané voliče, míní politolog

Po pěti letech se o víkendu uskuteční volby do Evropského parlamentu, o které však, soudě podle účasti z roku 2014, není příliš velký zájem. Veřejnost má pocit, že je dění v Bruselu příliš vzdálené a svým hlasem nemohou nic změnit. Nebo zkrátka nevědí, pro koho hlasovat. Skutečně má 21 českých europoslanců šanci prosadit v Evropském parlamentu své zájmy? A podle jakých kritérií by se měl volič rozhodovat? Nejen na tyto otázky odpověděl v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Jsou podle vás volby do Evropského parlamentu důležité?

Ač se to mnohým nezdá, tak skutečně jsou. Je celá řada témat, která úzce souvisí s našimi zájmy, a Evropský parlament o nich bude společně s Evropskou komisí a radou rozhodovat.

Která témata myslíte?

Je to například odchod Velké Británie ve vztahu k volnému pohybu osob či obchodu. Když se podíváte, tak v každé druhé obci máte řidiče kamionů, kteří to řeší dnes a denně. Každá čtvrtá až pátá rodina má zkušenost, že své potomky posílá do zahraničí. Nemluvě o tom, že při našich hranicích téměř každá rodina průběžně nakupuje nebo využívá služeb v zahraničí. Často tam také pracují.

Velkým tématem bude zachování Schengenu, a tím pádem debata o vnějších hranicích Evropské unie. To se nás dotýká úzce, protože jsme jedna mála zemí, která skutečně plně využívá Schengen. A souvisí s tím samozřejmě dvojí kvalita potravin. Čili ono to není příliš sexy, říkat, že jsou volby do evropského parlamentu důležité, ale v praxi skutečně jsou. Budeme to poznávat na kvalitě a vůbec charakteru zákonů, které se potom vracejí do našeho vnitřního legislativního života.

Má ale 21 europoslanců z Česka opravdu šanci něco prosadit v 751členném europarlamentu?

To by přece Malťané vůbec nemuseli k těm volbám chodit, když mají pouze šest europoslanců. Skutečně vše závisí na jejich aktivitě. Pokud se naučíme podobně jako například Dánové spolupracovat napříč delegací a koaličními partnery, to znamená s jinými členskými zeměmi, tak dokážeme prosadit řadu věcí. Nemusí jít nutně pouze o české zájmy. Máme podobně uvažující státy kousek od nás, které se nám přibližují svou velikostí a počtem obyvatel. Potřebujeme tam europoslance, kteří se vyznají a nebudou polovinu mandátu hledat, kde jsou v evropském parlamentu záchody.

Z jakého důvodu je v České republice tak nízká volební účast?

Důvodem je fakt, že zatím neměli politici vůli jednoduše lidem převyprávět, proč jsou eurovolby důležité. Opravdu zmínit témata podstatná pro běžnou českou domácnost. Nechává se to čistě na vnitřní disciplinovanosti voliče. Ukazuje se, že je tento stav pro řadu politiků výhodný. Nemluvě o tom, že je napříč EU v případě nepříjemných věcí velmi populární říkat, že za to může Brusel.

Podle jakých klíčových otázek by se měli voliči rozhodovat?

Především podle dosavadní aktivity europoslanců a toho, co od nich vlastně požadují. V předchozím období byli čeští europoslanci mnohem aktivnější než dříve. Doporučuji se opravdu zaměřit na jejich reálnou práci a klíčová témata.

Jak hodnotíte dosavadní kampaně?

Je to nuda a šeď. Přijde mi, že to politici zabalili a vzdali. Zaměřili se pouze na takovou tu nutnou jednoměsíční kampaň a spoléhají na své oddané voliče, kteří k volbám běžně chodí. Nedali však veřejnosti příliš srozumitelných důvodů, proč jít volit. Mám pocit, že vnitřně počítají s tím, že přijde volit asi 20 procent voličů. Nedělají však příliš pro to, aby zmobilizovali další.

Která strana má největší šanci na úspěch? A proč?

Odhaduji, že bude výsledek velmi podobný. Rozdíl mezi hnutí ANO, ODS a Piráty nebude příliš zásadní. Kousek od nich bude koalice Starostů a TOP 09, potom bude odstup, kde budou zase podobně silné nebo, chcete-li, slabé zbývající strany. Tak trochu očekávám, že tady bude shodný počet europoslanců pro ANO, Piráty a ODS. Po jednom europoslanci budou mít sociální demokraté, komunisté a lidovci.