A proč by Dostálová neměla zůstat ve vládě? vzkázal Babiš ODS

Premiér Andrej Babiš nevidí důvod, proč by ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) neměla být ve vládě. Řekl to při čtvrtečních sněmovních interpelacích na dotaz Martina Kupky (ODS). Ministryně čelí podezřením v případu agentury CzechTourism. Podle občanských demokratů by měla odstoupit.

"Já nevidím důvod, proč by neměla být ve vládě," zastal se Babiš Dostálové. V případu podle premiéra nikdo nečelí obvinění a policie podle něho určitě odkryje, jak se v agentuře hospodařilo. Uvedl také, že případ se týká podřízených. Kupka podotkl, že v západních zemích je běžné, že když se objeví podezření, ministr odchází,a dělo se tak i v případě předchozích českých vlád. Babiše se ptal, co by se muselo stát, aby nechal některého ze svých ministrů odvolat.

"Nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl obžalován, nikdo nebyl zadržen," řekla ve Sněmovně Dostálová na dotaz dalšího občanského demokrata Jakuba Jandy. Ten se ministryně zeptal, zda odstoupí do doby, než věc vyšetří policie. "Já opravdu odmítám tady odpovídat na 'co by kdyby'. Já se cítím absolutně nevinná, žádné pochybení jsem neudělala, všechno to můžu zdokumentovat a věřte mi, že jsem maximálně součinná s policií," uvedla Dostálová.

Už dopoledne se postavila proti tvrzením, že by se jako náměstkyně na ministerstvu před třemi lety chovala při nákupu mediálního prostoru nehospodárně. Uvedla, že se kauza týká nákupu reklamy v nejvýznamnějších vysílacích časech, například při hokejových mistrovstvích či motocyklových závodech.

V soudním příkazu k domovní prohlídce u Dostálové, který ve středu citovala Česká televize, stojí, že ministryně rozhodovala v roce 2016, kdy byla náměstkyní, o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup. Dostálová dnes řekla, že se snažila po problémech, které měli s nákupem reklamy její předchůdci, zamezit "leštění klik" a nastavila transparentní výběr. "Nehospodárnost to být nemůže," uvedla.

Policisté ve druhé polovině listopadu kvůli kauze zajišťovali důkazy například v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Z obydlí Dostálové odvezli její služební počítač.

Ministryně patří podle České televize mezi hlavní podezřelé. Dalšími jsou odvolaný ředitel odboru regionálního partnerství v CzechTourismu Aleš Pangrác a podnikatel, který se podílel na prezentaci závodů na okruhu v Mostě.