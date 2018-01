Ani Okamura, ani komunisté Babišovu vládu nepodpoří

Všechny strany s výjimkou hnutí ANO oznámily, že budou ve středu hlasovat proti vyslovení důvěry jednobarevné vládě Andreje Babiše (ANO). V úterý to definitivně potvrdili i komunisté. Menšinový kabinet přijde před poslance podpořit prezident Miloš Zeman. Je ale takřka jisté, že vláda důvěru nezíská. Navíc je možné, že někteří poslanci budou navrhovat přerušení schůze v souvislosti s rozhodováním o možném pokračování Babišova trestního stíhání v případu Čapí hnízdo.

Schůze k důvěře vládě začne v 10:00, o hodinu později před poslanci vystoupí prezident. Babiš i prezident už otevřeně uvedli, že kabinet i podle jejich názoru důvěru nezíská. Zatím má hlasy jen v klubu ANO, který má 78 ze 200 poslanců. Proti vládě budou jednomyslně hlasovat i komunisté, kteří dosud zvažovali toleranci. Po dnešním zasedání výkonného výboru KSČM to oznámil předseda strany Vojtěch Filip. Rozhodnutí zdůvodnil výhradami k programovému prohlášení i některým ministrům.

Také zástupci SPD vládě důvěru nevyjádří, potvrdil po dnešní schůzce se Zemanem na Pražském hradě lídr hnutí Tomio Okamura. Vadí mu, že ANO nenabídlo SPD účast v kabinetu i kritické výroky některých ministrů na adresu SPD. Rovněž poslanecký klub pirátské strany se dnes večer jednomyslně usnesl, že Piráti budou hlasovat proti vyslovení důvěry vládě.

Z některých poslaneckých klubů zaznívají hlasy, že sněmovní debata o důvěře vládě by se měla odložit. Část poslanců chce, aby ještě před ní mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, zda má Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vydat k stíhání, nebo ne. Výbor dnes dal oběma politikům možnost vyjádřit se k případu Čapí hnízdo příští úterý.

"Situace celkově není před zítřejším (středečním) hlasování nějaká, řekněme, nám nakloněná," řekl dnes novinářům ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). Ve Sněmovně prý ve středu uslyší "mnohé, různě vyfabulované příspěvky". Jednání o důvěře vládě se podle Stropnického stane pro řadu opozičních politiků příležitostí se "na tématu vyprofilovat".

Babišovu vládu prezident jmenoval 13. prosince. S žádostí o vyslovení důvěry musí kabinet předstoupit před Sněmovnu do 30 dnů od jmenování. Zákon nařizuje, že pro získání důvěry musí vláda získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, nikoli většinu ze všech poslanců. Spíše k zajímavostem se řadí skutečnost, že pro to, aby se Sněmovna mohla usnášet, musí být v sále aspoň 67 poslanců. Pro získání důvěry by tedy mohlo teoretický stačit i pouhých 34 hlasů. Poslanci se vyslovují k vládě po jménech v abecedním pořádku od vylosovaného člena dolní komory.

Pokud kabinet důvěru nezíská, podá demisi a prezident jej pověří vládnutím do jmenování nové vlády. Zeman už avizoval, že by ji opět sestavoval Babiš a že tentokrát bude mít na jednání více času.

Zeman před poslanci promluvil i před čtyřmi lety, když Sněmovna projednávala důvěru tehdejší koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky. Prezident tehdy uvedl, že našel mezi programovým prohlášením kabinetu a koaliční smlouvou 15 základních obsahových rozdílů. Kdyby byl právní puntičkář, prohlásil by prý, že je programové prohlášení vlády porušením koaliční smlouvy.