ANO a ČSSD se dohodly na programovém prohlášení

Vyjednávači ANO a ČSSD se dohodli na textu programového prohlášení jejich společné vlády. Po jednání to řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. S výsledkem chtějí podle ní obě uskupení nejprve v pátek seznámit své stranické orgány, proto ho zatím nebudou komentovat. Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek České televizi řekl, že strany obsadí ta ministerstva, která byla původně plánována.

"Dnes se náš vyjednávací tým sešel s ANO, ladili jsme poslední detaily. Novináře a veřejnost prosím ještě o chvilku strpení, vše se dozvíte v pátek, kdy představíme finální text koaliční smlouvy a programového prohlášení," napsal na Twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

K textu koaliční smlouvy dospěli předsedové ANO a ČSSD Andrej Babiš a Jan Hamáček už v pondělí. S Babišem se po jednání ANO s ČSSD sešel také předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana má vládu tolerovat, a pomoci jí tak k většině ve sněmovně.

Rozdělení ministerstev ani personální obsazení jednotlivých ministerských postů podle mluvčí předmětem jednání nebylo. Potvrdil to i Faltýnek. "Pokud se týká rozdělení resortů, tak platí to, co jsme si vlastně řekli, to znamená sociální demokracie pět resortů, hnutí ANO deset. S tou specifikací, jak bylo řečeno. Žádné další změny nenastaly. Co se týče konkrétních jmen, tak to jsme neřešili, i sociální demokracie chce počkat s konkrétními jmény až po jejich vnitrostranickém referendu," řekl ČT Faltýnek.

Sociálním demokratům by tedy podle dosavadních dohod měla připadnout ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Spekulovalo se také o tom, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zemědělství za ministerstvo obrany.

V pátek se kvůli dohodě na společné menšinové vládě tolerované komunisty sejde ráno ke společnému jednání celostátní výbor a poslanecký klub ANO, uvedla mluvčí. Ve stejný den se má sejít také předsednictvo ČSSD, aby vyhlásilo vnitrostranické referendum o společné vládě. Hamáček už dříve uvedl, že v koaliční smlouvě byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana v tomto dokumentu chtěla mít.

Referendum potrvá až do první červnové dekády. Vedení ČSSD chce kvůli tomu podle dostupných informací objet jednotlivé kraje a vysvětlovat straníkům důvody, proč sociální demokracie kývla na společnou vládu s Babišovým hnutím. Proti společné vládě s ANO se hlasitě postavil senátoři sociální demokracie a někteří hejtmani.