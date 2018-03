ANO má jasno. Chce koaliční vládu s ČSSD, opřenou o komunisty

Hnutí ANO bude v nadcházejících týdnech vyjednávat o vládní spolupráci exkluzivně s ČSSD. Cílem je vytvořit menšinovou koaliční vládu, která by se opírala ve Sněmovně o podporu KSČM. Novinářům to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Rozhovory s ČSSD by podle něj měly trvat do 10. dubna. Předseda ČSSD Jan Hamáček na twitteru uvedl, že ČSSD je připravena jednat o podobě koaliční dohody. Před novináře ale zástupci sociálních demokratů po jednání s ANO nepřišli.

Babiš předpokládá, že už na sjezdu ČSSD, který se koná 7. dubna, budou moct vyjednávači sociálních demokratů předložit výsledky jednání. "My předpokládáme, že jejich vyjednávací tým půjde na sjezd s jasnou nějakou dohodou, nebo nedohodou ohledně programu a účasti ve vládě. Podle mého názoru ten sjezd bude rozhodující, a pokud to bude pozitivní, tak budeme čekat na výsledek referenda," řekl. ČSSD už dříve oznámila, že rozhodnutí o účasti ve vládě přenechá hlasování všech straníků.

"Hnutí ANO dnes konečně jasně řeklo, jaké vládní uspořádání preferuje. Naši experti jsou teď připraveni intenzivně jednat o podobě možné koaliční dohody. Nadále ale platí, že ji budou muset schválit všichni členové strany v referendu," napsal ve čtvrtek Hamáček.

Na čtvrteční schůzce ANO s ČSSD podle Babiše probrali vyjednávači programové otázky, dotkli se i možného zastoupení sociálních demokratů ve vládě. Podrobnosti nesdělil. Vyloučil však, že by ANO ustoupilo požadavku některých sociálních demokratů, aby kabinet nevedl on sám. Požadavek vznesli v souvislosti s tím, že je Babiš obviněn z podvodu kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

Vyjednávání mezi ANO a ČSSD bude nyní pokračovat na úrovni expertních týmů, které budou pokračovat v diskusi o programových průnicích. Každý týden by se také měli setkat čelní představitelé obou uskupení. Programové rozdíly mezi stranami přitom přetrvávají. "Lišíme se v názoru na daně. Sociální demokraté navrhují progresivní daně, sektorové daně a další věci, kde jsme vyjádřili náš odlišný názor," řekl místopředseda ANO Richard Brabec.

ANO a ČSSD mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců. Komunisté jich mají 15, pro získání důvěry by tak vládě ANO a sociálních demokratů stačil i odchod zástupců KSČM v době hlasování ze sálu.