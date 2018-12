ANO posílilo téměř o pět procent, nejvíce se propadlo SPD

Volby do Poslanecké sněmovny by v prosinci vyhrálo hnutí ANO, které oproti listopadu posílilo skoro o pět procent. Naopak do sněmovny by se nedostali komunisté, STAN a TOP 09. Vyplývá to z on-line průzkumu agentury Phoenix.

Kauza okolo Andreje Babiše juniora hnutí ANO nepoškodila, ba naopak. Jak vychází z průzkumu Phoenixu, vládní strana premiéra Andreje Babiše si dokonce oproti minulému měsíci polepšila o 4,8 procenta preferenčních hlasů a aktuálně by získala 29,7 procenta voličských hlasů.

Polepšili si také Piráti, a sice o 0,9 procenta, momentálně by obdrželi 14,1 procenta hlasů, což by stranu vyneslo na třetí místo, jen o desetinu procenta za ODS. Občanští demokraté však oproti listopadu zaznamenali půlprocentní pokles. Nejvíce pak kleslo hnutí SPD, a to o 1,5 procenta, momentálně by stranu Tomia Okamury volilo 6,3 procenta občanů.

V preferencích si ještě kromě ANO a Pirátů polepšila ČSSD, jež by získala o 1,1 procenta více, avšak v celkovém zúčtování by z toho stále byla až šestá příčka a celkový zisk 6,1 procenta. Čtvrtou příčku v průzkumu obsadila možnost "nevím, neumím odpovědět". Takových nerozhodnutých voličů je aktuálně 7,2 procenta. Naopak do sněmovny by se nedostaly hned tři strany: komunisté (4,9 %), STAN (3,5 %) a TOP 09 (3 %).

Volební účast by byla menší

On-line průzkumu, který probíhal v období od 20. listopadu do 8. prosince, se zúčastnilo celkem 1018 respondentů. Největší část tvořila skupina lidí starších 55 let (36,8 procent), nejmenší pak věková kategorie 18-24 let (10,7 %).

Volební účast by aktuálně činila 53,9 procenta, což je oproti volbám z roku 2017 téměř sedmiprocentní pokles. Statistická chyba průzkumu se pohybuje v rozmezí +/- 2,5 procenta, uvádí agentura Phoenix.