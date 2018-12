ANO rozhodne o kandidátce do europarlamentu. Kdo ji povede?

O kandidátce ANO pro volby do Evropského parlamentu rozhodne výbor hnutí, který se sejde po skončení krajských konferencí. Konference se budou konat do 20. ledna 2019. Řekl to mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. Možným lídrem kandidátky je europoslankyně a manažerka Dita Charanzová. Podle Vořechovského zatím není jasné, kdy hnutí představí kompletní kandidátku. Volby do EP se v Česku budou konat příští rok 24. a 25. května.

"Kraje mají do 20. ledna možnost nominovat svoje kandidáty, tedy do konce krajských sněmů. Až skončí krajské konference, usedne výbor a schválí kandidátku," řekl Vořechovský.

Babiš podle médií preferuje jako lídra kandidátky hnutí ANO Charanzovou. Vořechovský uvedl, že jde pouze o osobní preferenci premiéra, o lídrovi kandidátky musí rozhodnout výbor. Na toto téma se uvnitř hnutí ještě nedebatovalo, konstatoval.

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byl lídrem kandidátky bývalý eurokomisař Pavel Telička. Vedle něj získali mandát europoslance diplomat Petr Ježek, Charanzová a podnikatelka Martina Dlabajová. Telička se s ANO rozešel v roce 2017. Za důvody rozchodu tehdy Telička označil svůj nesouhlas s podporou, kterou měl ve vedení ANO prezident Miloš Zeman, a vzdalující se pozicí mezi ním a Babišem v pohledu na evropské otázky.

Ježek oznámil konec spolupráce s hnutím letos v lednu. S ANO se rozcházel v pohledu na podporu Zemana a na vztah hnutí s komunisty a extremisty. Měl také odlišné představy než vedení hnutí o požadavcích na osobu premiéra. Dvojice europoslanců patří se svým kritickým vystupováním vůči Babišovi mezi výjimky v hnutí ANO.

Evropské volby 2014 v Česku vyhrálo hnutí ANO těsně před TOP 09. Získaly po čtyřech mandátech v EP, stejný počet měla ČSSD. Komunisté a KDU-ČSL dostali po třech mandátech, ODS dva, Svobodní a STAN jeden. Účast v eurovolbách byla jedna z nejnižších ze všech dosavadních celostátních voleb v Česku. Hlasovat přišlo 18,2 procenta voličů.