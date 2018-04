ANO v Praze ustupuje. Nedokázalo najít hvězdu

Kandidátem hnutí ANO na pražského primátora (zatím) bude poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher. Dosavadní primátorka Adriana Krnáčová řetěz obhajovat nebude a ANO nedokázalo najít jinou hvězdu, která by přitáhla pozornost.

Dosavadní primátorka Adriana Krnáčová donedávna tvrdě, až hystericky bojovala, o to, aby mohla opět kandidovat, zvítězit a dokončí svoji misi, jenže po rozhovoru, v němž své voliče označila za "zpovykané Pražany", přetekla číše trpělivosti s padlými mosty i hysterickými výlevy a Andrej Babiš ji hodil přes palubu. "Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká," okomentoval její názory na obyvatele metropole.

Už měsíce předtím se po Praze šuškalo, koho ANO ve volbách vyšle pro primátorský řetěz, protože Krnáčová správu metropole nezvládala. Vyhrát v hlavním městě je prestižní a čekalo se, že pokud nebude kandidovat Krnáčová, ANO vytáhne nějakou bombu. Ministr zahraničí Martin Stropnický i ministr spravedlnosti Robert Pelikán to odmítli. Pak se vynořilo jméno šéfa pražské zoo Miroslava Bobka. To by byl sukces! Kdo je víc než ředitel zoo, muž, který se stará o zvířátka? Muž, který do Mongolska osobně převáží koně Przewalského, chce v zoo vybudovat domov pro pandu velkou a je víc než otcem goril v Troji i Kamerunu?

Také řekl Ne. Zřejmě vzhledem k tomu, že jako ředitel zoo chodí na zasedání zastupitelstva a s pražskými politiky musí udržovat těsné vazby, ví, proč odmítnout a raději zůstat vládcem papoušků, tučňáků a další zvěře.

Pražští členové ANO o víkendu vybírali kandidáta na primátora ze jmen mnohem méně zvučných. Jedničkou chtěli být náměstkyně primátorky pro finance Eva Kislingerová, radní pro bezpečnost Libor Hadrava, radní pro majetek Karel Procházka a poslanec a zastupitel Patrik Nacher. Hvězda ANO je minimálně v Praze za zenitem a zdaleka nepřitahuje osobnosti jako v minulosti. Pro známé osobnosti jsou v hlavním městě atraktivnější Piráti, STAN, TOP 09 nebo i občanští demokraté a babišovcům klidně dávají košem.

Lídrem bude nakonec Nacher, z kvarteta nejznámější jako bojovník proti bankovním poplatkům nebo jako bývalý mluvčí strany Unie svobody. V pražském zastupitelstvu se věnuje sociálním věcem, ale jako nečlen hnutí byl vždy poněkud stranou. Před čtyřmi lety byl jednou ze tří tváří - vedle Adriany Krnáčové a Elišky Kaplicky - dosazených na kandidátku shora a nikdy to nedělalo příliš dobrotu. Je však mediálně nejznámější, jeho vyzývatelé jsou v podstatě neznámé osoby.

Otázkou je, zda Nacherova volba bude opravdu definitivní. Před čtyřmi lety se Krnáčová stala lídryní na poslední chvíli, když před ní nevyšel exprimátor Jan Kasl a podnikatelka Martina Schopperová. Třeba ještě vedení vytáhne z klobouku novou Krnáčovou nebo Bobka.

Sázka na Nachera je totiž překvapivá i kvůli tvrdé konkurenci, které bude ANO čelit. Topku, kterou minule ANO porazilo o pouhé jedno křeslo, povede populární exministr Jiří Pospíšil, resuscitovanou ODS pravděpodobně exprimátor Bohuslav Svoboda nebo první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, skokany roku Piráty lékař Zdeněk Hřib.