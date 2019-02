Babiš a pravičák? Tím lépe pro nás

Neexistuje žádná strana pro všechny, jak se voličům snaží namluvit hnutí ANO. Je to nesmysl, říká šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Mluví i o tom, zda vymění některé své ministry, proč jde na sjezd s revoluční změnou stanov, a tvrdí, že sociální demokraté Andreji Babišovi nekývnou na plošné škrty.

Z posledních výroků premiéra Andreje Babiše to vypadá, že máte po školních obědech zdarma, že?

Jak to s těmi obědy bylo? My jsme dlouhodobě mluvili o tom, že je naším cílem, aby děti nechodily ze školy hladové. Nicméně v rámci koaličního vyjednávání jsme se soustředili na jiné priority. To téma otevřel Andrej Babiš po schůzce s Viktorem Orbánem - oznámil, že má dárek pro rodiny a že všechny děti budou mít ve škole obědy zadarmo. A že bude přesvědčovat sociální demokracii, aby jeho návrh podpořila. Nebylo to však potřeba, my už tou dobou měli sepsán návrh zákona a podali jsme ho. V té chvíli Babiš otočil a začali jsme vyjednávat. Teď není žádná shoda a hledáme způsob, jak to udělat.

Babiš také vyhlásil, že se musí začít šetřit. Zvažuje například vyšší daně na alkohol či hazard a chce propouštět státní zaměstnance. Zdá se, že minimálně z pohledu ANO už "večírek" skončil.

To mě nijak nepřekvapilo, čekal jsem to. Už když jsme vyjednávali o společné vládě, upozorňoval jsem hnutí ANO, že priority, s nimiž do toho všichni jdeme, budou něco stát. A říkali jsme, ať se podíváme i na příjmovou stránku rozpočtu, zmiňovali jsme sektorovou daň, progresivní zdanění a další klasické sociálnědemokratické kroky. Pan premiér řekl, že to není potřeba, že ANO daně zvyšovat nebude, že je začne lépe vybírat a peníze budou. Evidentní je, že jsme měli pravdu my a že se bez opatření na straně příjmů neobejdeme.

Nebo budete muset začít škrtat...

Rozhodně není možné dělat to, co v minulosti dělaly pravicové vlády - vzít rozpočet a škrtnout ho plošně o pět procent. Tím bychom přispěli k ochlazení ekonomiky a možná i k recesi. Já se nebráním šetření, to není sprosté slovo, ale nepřistoupíme na plošné škrtání státních zaměstnanců. To nebude fungovat. Ve chvíli, kdy je tu návrh na desetiprocentní škrty všech, znamená to třeba i deset procent veterinárních inspektorů, kteří dnes bojují s ostře sledovaným problémem polského hovězího. Rychlá řešení od stolu nikam nevedou. Podívejme se spíše na to, jaké agendy dnes ministerstva dělají, a pokud budeme propouštět, řekněme zároveň, jaké agendy dělat přestanou.

Premiér zároveň mluví o penzijní reformě, lidé si podle něho budou muset na důchod sami "dospořovat". Lidovým novinám dokonce řekl, že když dříve nebyly peníze, jedly se brambory na loupačku. Pravici jste za podobné nápady cupovali, ne?

Pro mě je to naprostá novinka, protože ještě před pár týdny mluvilo hnutí ANO zcela jinak. My jsme zahájili diskusi o odstranění největších nespravedlností důchodového systému. Pokud například mají ženy nižší důchody než muži kvůli tomu, že se staraly o děti, není to fér a je potřeba to vyřešit. To je hlavním cílem komise paní ministryně Maláčové. Není to však komise pro velkou důchodovou reformu. Chceme-li se o ní bavit, musíme vést debatu napříč politickým spektrem, není možné, abychom ji upekli jako menšinová vláda. A je evidentní, že se neshodneme. Sociální demokracie svého času navrhovala švédský systém virtuálních důchodových účtů, to je model, který doporučuje OECD. Bavme se o něm. Není ovšem možné zničehonic říci, že vrátíme do hry druhý důchodový pilíř, když se ukázalo, že nefunguje, a proto zkrachoval na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, my jsme ho zrušili. Je ale otázka, jak vážně to pan premiér myslí, jestli to zase nebyl jen nějaký jeho vypuštěný balonek.

Neměla by s návrhem důchodové reformy přijít spíše vaše ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová?

Na tom, jestli chceme dělat reformu penzí, se musí shodnout celá vláda. To je stoprocentně věc nad rámec jednoho volebního období a musí u toho být opozice. Nemůže to být tak, že pan premiér něco hodí do prostoru a za čtrnáct dní se k tomu už nebude hlásit.

Už jste se s Andrejem Babišem domluvili, kdy dojde k rekonstrukci kabinetu?

Každá strana má právo nominovat ministry do vlády a vyhodnocovat jejich působení. Nevidím důvod, proč bychom se o tom měli dohadovat s Andrejem Babišem. Má-li pocit, že někteří ministři za hnutí ANO nepracují stoprocentně, je plně v jeho kompetenci navrhnout prezidentovi jejich výměnu. Pokud bych já došel k závěru, že je některý z ministrů ČSSD zralý na výměnu, mám plné právo navrhnout jeho odvolání. K tomu se ale nechystám.