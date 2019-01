Babiš a pražský primátor probírali dopravu či úřednickou čtvrť

Zástupci vlády a Prahy se na čtvrtečním společném jednání shodli na prioritě dostavby Pražského okruhu s označením 511 či železnici na Letiště Václava Havla. Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce novinářům řekl, že v těchto oblastech byla na jednání dohoda či synergie. Strany se naopak neshodly například v otázce úřednické čtvrti v Letňanech, kde by podle Babišových představ měla vzniknout tzv. vládní čtvrť pro státní úředníky, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev rozmístěných po metropoli. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že není vhodné v Praze budovat úřednické ghetto.

Praha podle Hřiba na dnešním setkání apelovala na to, aby stát postavil vnější okruh kolem Prahy i železnici do Kladna a Letiště Václava Havla. Financovat by měl stát podle jeho představ i stavbu městského okruhu. "Rádi bychom jednali také o převodu nějakého areálu, který momentálně stát nevyužívá a přitom je vhodný k přestěhování magistrátu," uvedl. Magistrát totiž podle něj tíží vysoké náklady na působení ve Škodově paláci.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že do roku 2021 zahájí stavbu "klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D11". Babiš dnes řekl, že se jedná o prioritu. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) se chystá zahájení výkupů pozemků pro ochranná pásma a projektování ochranných pásem. S ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) má kvůli projektu domluvenou schůzku. "Chceme nastavit spolupráci ohledně výkupů stavby 511," dodal Scheinherr.

Shoda mezi Prahou i vládou je podle Babiše v otázce železnice z Prahy na letiště, naopak názory se rozcházejí ohledně úřednické čtvrti. "Primátor se vyjádřil, že se mu to nelíbí," uvedl Babiš. Doufá, že Hřib změní názor poté, co se s ním lépe seznámí a uvidí příslušnou prezentaci. "Můj pohled je stále takový, že není vhodné stavět v Praze úřednické ghetto," řekl Hřib. V Letňanech chce podle něj město rezidenční čtvrť či novou nemocnici pro sever metropole.

Babiš a generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu však odmítli, že by byla v plánu monotematická čtvrť. "Synergie jsou tam obrovské, návratnost je tam obrovská," konstatoval Babiš.

Pozemky, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354 000 metrů čtverečních. V listopadu Babiš uvedl, že v letňanském komplexu by by mohlo být více než 10 tisíc zaměstnanců, výstavba by stála 10 miliard korun. Podle šéfky ÚZSVM by v Letňanech mohla sídlit například ministerstva financí, pro místní rozvoj, dopravy či částečně resort kultury.