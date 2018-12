Babiš bude v Senátu kauzu ohledně syna vysvětlovat ve čtvrtek

Premiér Andrej Babiš (ANO) po opakovaných omluvách zřejmě do Senátu nakonec dorazí. Ve čtvrtek má senátorům představit výsledky summitu EU z minulého týdne. Původně se měl Senát tímto tématem zabývat ve středu, na Babišovu žádost jednání o den posunul. Rozhodl o tom v rámci úprav programu nynějšího zasedání.

Babiš se omluvil u minulého i listopadového zasedání Senátu. Na něm horní komora označila za nepřijatelné, aby Babiš zůstal ve vládě do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán kvůli dotačnímu podvodu. Podpořila to vedle opozice i většina senátorů vládní ČSSD. Zástupci ANO se hlasování zdrželi, nebo byli proti. Horní komora své stanovisko přijala poté, co jí předseda vlády nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu jeho syna na Ruskem anektovaném Krymu.

Kritické výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu Bezpečnostní informační služby předmětem jednání horní komory nebudou. Žádný ze senátorů to nenavrhl, i když předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer v úterý takový postup nevylučoval.

Senátoři nad rámec původního programu mají řešit situaci ve strukturálně postižených regionech, tedy především v Karlovarském a Ústeckém kraji.