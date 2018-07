Babiš byl pozván do Itálie k vysvětlení svého postoje

Italský premiér Giuseppe Conte v úterý odpověděl v otevřeném dopise svému českému protějšku Andreji Babišovi na jeho víkendové odmítnutí italské žádosti o pomoc se skupinou 450 migrantů. Informovala o tom agentura ANSA. Podle italských médií Conte mimo jiné pozval Babiše do Říma, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení ilegální migrace promluvili.

Conte žádal o víkendu země EU o pomoc se 450 migranty zachráněnými v sobotu ve Středozemním moři z rybářské lodi. Některé státy mu vyhověly, ale český premiér to odmítl. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. "Takový přístup je ale cesta do pekel. To jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy," uvedl Babiš o přijímání imigrantů s tím, že summit EU se shodl na principu dobrovolnosti, pokud jde o jejich přebírání jednotlivými zeměmi.

"Nevydali jsme se na cestu do pekel, ale zvolili jsme cestu legality a společné odpovědnosti," napsal mimo jiné Conte českému premiérovi. "Kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. A nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám! Promluvme si, milý Andreji. Zvu Tě do Říma, jestli chceš, abychom probrali italský návrh na evropský přístup (k migraci)," zakončil dopis italský ministerský předseda.

Itálie se v posledních letech potýká s masovým přílivem migrantů z Afriky a už dlouho žádá EU, aby jí s náporem migrantů pomohla. Česká republika společně s dalšími středoevropskými zeměmi odmítá přerozdělování běženců na základě evropských kvót a prosazuje zejména důslednou ochranu vnějších hranic EU a také pomoc v těch státech, odkud migranti připlouvají.