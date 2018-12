Babiš chce motivovat obce, aby stavěly byty. Nabídne dotace

Stát chce finančně motivovat obce k budování bytů, kterých je nedostatek. Využít mohou programu Výstavba, díky němuž lze získat na pětinu bytů od státu stoprocentní dotaci. Na setkání se středočeskými starosty a vedením kraje v Praze to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle premiéra schází dostupné bydlení a nájemné je vysoké. Pokud nějaká obec vybuduje například 100 bytů a 20 z nich bude určeno na sociální účely, stát jí poskytne stoprocentní dotaci. "Takže vlastně těch 20 bytů bude zdarma," uvedl Babiš. Upozornil i na to, že například v Praze trvá postavení bytu deset let, proto by se měl podle něj také změnit stavební zákon.

Ve středních Čechách podle premiéra přetrvávají problémy s vodohospodářskou infrastrukturou v malých obcích a měla by se dobudovat silniční síť, dostavět je potřeba například Pražský okruh nebo chybějící dálnici do Rakouska. Důležitým úkolem je i budování rychlodráhy do Kladna se zastávkou na letišti, uvedl Babiš.

Již čtvrté setkání primátorů a starostů z regionu se opět koná v Clarion Congress Hotelu Prague ve Vysočanech. Pozvánku na něj dostalo 1140 zástupců středočeských obcí, dorazilo jich 490.

Poprvé se podobné setkání uskutečnilo loni v únoru v Kongresovém centru Praha, tehdy se ho zúčastnilo přes 600 starostů. V tomtéž roce v srpnu následovala akce ve Slovanském domě, na kterou dorazilo 450 zástupců obcí. Třetího setkání, které se konalo letos v březnu také v Clarion Congress Hotelu Prague, se zúčastnilo 316 starostů. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to tehdy označila za dostatečné. Poukázala na to, že hodně starostů je neuvolněných a nemohou si brát na každé setkání dovolenou.