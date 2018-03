Babiš navrhne odvolání Ondráčka z čela komise pro GIBS. Jurečka: Blbce z nás dělá!

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce navrhnout odvolání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud to udělá někdo jiný, bude hlasovat pro. Babiš to v neděli uvedl na svém facebooku.

Premiér v demisi také upozornil na páteční absence poslanců Demokratického bloku, kteří podle něj mohli Ondráčkovu zvolení zabránit. Babiš sám v pátek nehlasoval, z jednání sněmovny se omluvil.

Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 78. Hlasování bylo tajné. Z Demokratického bloku, kam spadají ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, chybělo sedm poslanců. Osm absencí měla také ČSSD a šest Piráti.

Kvůli Ondráčkovu zvolení se bude v pondělí večer demonstrovat v 11 českých městech, největší akce by se měla konat na Václavském náměstí. Organizátoři očekávají účast až desítek tisíc lidí. Plánují sbírat podpisy pod petici za novou volbu předsedy komise, kterou chtějí ve středu předat do sněmovny.

"Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání," uvedl Babiš. Tentokrát prý přesvědčí i poslanecký klub ANO. "A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já," dodal dnes na facebooku. Včetně Babiše nebylo v pátek ve sněmovně při hlasování přítomno 13 zástupců hnutí ANO.

Babiš je neuvěřitelný, když se volil Ondráček, tak v PSP ČR nebyl, nikdo z vedení ANO se vůči Ondráčkovi jasně nevymezil, poslanec Bláha ANO nám vysvětloval jak je Ondráček v pohodě a teď až lidé jdou do ulic, tak Babiš pragmaticky otáčí a chce Ondráčka odvolat. Blbce z nás dělá! - Marian Jurečka (@MJureka) March 4, 2018