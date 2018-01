Babiš: Chci vlaky zdarma a průměrný důchod 15 tisíc

Premiér Andrej Babiš (ANO) těsně před jednáním sněmovny o důvěře v jeho menšinový kabinet uvedl, že v dolní komoře se politikaří, zatímco jeho kabinet by chtěl "dělat pro lidi". Zopakoval, že plánuje dopravu po železnici zdarma pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let a zvýšit důchody. Na konci případného čtyřletého období vlády by podle něj měl průměrný důchod v Česku dosahovat 15 tisíc korun, tedy o zhruba 2500 korun více než nyní, k čemuž bude třeba v případě jednorázového navýšení 94 miliard korun.

"Chceme se bavit o programu, hlavně důchodech," uvedl Babiš na dotaz, jak bude vést jednání poté, co jeho vláda zřejmě ve sněmovně s žádostí o důvěru neuspěje. Prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že Babiš může počítat i s druhým pokusem o sestavení vlády. Babiš nyní bude čekat, zda ostatní strany nezmění na spolupráci s ním názor. V souvislosti s možností koaliční vlády jmenoval kongres ODS, který se odehraje už tento víkend v Ostravě, a únorový sjezd ČSSD.

Reformu důchodů považuje Babiš za prioritu pro svou vládu, uvedl, že sestaví tým, který by se změnou měl zabývat.

Stejně jako v minulých dnech Babiš odmítl souvislost hlasování o důvěře vládě s žádostí o své vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Pokud to naše kolegy baví, ať o tom diskutují. My chceme diskutovat o programu, o tom, co chceme udělat pro lidi," uvedl k jednání sněmovny, kde už některé strany avizovaly, že budou navrhovat přerušení schůze. Chtějí, aby bylo dřív známo doporučení mandátového a imunitního výboru, zda by sněmovní plénum mělo Babiše a šéfa sněmovní frakce ANO Jaroslava Faltýnka k stíhání vydat, anebo ne.

V úterý výbor o doporučení nerozhodl, protože nemohl politiky vyslechnout, omluvili se, že se nejprve chtějí seznámit se zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu. Znovu budou mít možnost na výboru vystoupit příští úterý.